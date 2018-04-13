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Мэрия Новосибирска решила купить двадцать подержанных трамваев у москвичей
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Мэрия Новосибирска решила купить двадцать подержанных трамваев у москвичей 

ngs.ru 43 минуты назад
Фото: ngs.ru
Власти Новосибирска планируют закупить в Москве двадцать подержанных трамваев: их приобретение обойдётся городу дешевле, чем один новый трамвайный вагон.
«Мы ведём переговоры с «Мосгортрансом» по поводу приобретения двадцати трамвайных вагонов, бывших в употреблении. Напомним, что в 2016 году у нас уже был такой опыт: мы приобрели десять трамвайных вагонов. Эти трамвайные вагоны в достаточно хорошем техническом состоянии, и опыт их эксплуатации уже в городе Новосибирске показывает, что они гораздо превосходят по безотказности и надёжности наш подвижной состав», — рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Владимир Кондауров 12 апреля в программе «Вечерний разговор с Артемом Роговским» на радио «Городская волна».
Покупка подержанных вагонов позволит сэкономить. Если стоимость нового трамвайного вагона — около 25-27 миллионов рублей, то подержанный трамвай из Москвы стоит не больше 1 миллиона вместе с доставкой, уточнил Владимир Кондауров. При этом покупка подержанных вагонов, по словам чиновника, позволит расширить маршрутную сеть, также можно будет добавить вагоны на маршрут № 2 «Площадь Маркса — Чистая Слобода» и другие направления.
«Потому что в настоящее время подвижного состава для полноценного обслуживания жилых массивов — его недостаточно», — заключил Владимир Кондауров.
После прошлой покупки пресс-центр мэрии Новосибирска, что перед выходом на линию трамваям требовался косметический ремонт и техобслуживание.
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