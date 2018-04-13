«Город будущего» представят в Санкт-Петербурге с участием Макрона и Путина 

Генеральный директор Заявочного комитета ЭКСПО-2015 Светлана Сагайдак представит на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге концепцию екатеринбургского «города будущего». На форуме ожидается участие президентов РФ Владимира Путина и Франции Эммануэля Макрона, сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал».
Светлана Сагайдак примет участие в панельной сессии по линии «Трианонского диалога», заседание Координационного совета которого состоится накануне ПМЭФ-2018. По словам официального представителя Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Василины Васильевой, дискуссия будет посвящена теме современной жизни, взаимодействия технологий и человека. «Вопросов много — экономика, социальная среда, решение транспортных проблем, экология — все, что касается жизни современных мегаполисов. Основа „Умного города“ — человек, и чтобы определить социальную модель жизни в мегаполисе, в первую очередь необходимо понять потребности и нужды современных людей», — отметила Светлана Сагайдак.
Ожидается, что в рамках Петербургского международного экономического форума примут участие президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон.
Как ранее сообщал «АиФ-Урал», концепция «Города будущего» в Екатеринбурге представлен в рамках подготовки к проведению международной выставки ЭКСПО-2025. Проект будет реализован в случае победы уральской столицы. Территориально «город будущего» разместится на берегу Верх-Исетского пруда, под площадку выделят 555 гектаров земли.