«Город будущего» представят в Санкт-Петербурге с участием Макрона и Путина

Светлана Сагайдак примет участие в панельной сессии по линии «Трианонского диалога», заседание Координационного совета которого состоится накануне ПМЭФ-2018. По словам официального представителя Заявочного комитета ЭКСПО-2025 Василины Васильевой, дискуссия будет посвящена теме современной жизни, взаимодействия технологий и человека. «Вопросов много — экономика, социальная среда, решение транспортных проблем, экология — все, что касается жизни современных мегаполисов. Основа „Умного города“ — человек, и чтобы определить социальную модель жизни в мегаполисе, в первую очередь необходимо понять потребности и нужды современных людей», — отметила Светлана Сагайдак.

Ожидается, что в рамках Петербургского международного экономического форума примут участие президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон.