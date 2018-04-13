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Общественный совет при УВД провел заседание
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Общественный совет при УВД провел заседание 

Управа района Крюково 54 минуты назад
Фото: Управа района Крюково
11 апреля 2018 года состоялось заседание Общественного совета при УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве.
В начале встречи помощник начальника Управления по работе с личным составом майор внутренней службы Дмитрий Заиченко зачитал приказ УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве об изменении состава общественного совета, который пополнился двумя новыми кандидатами общественности города. В состав вошли Владимир Уткин — президент Общероссийского общественного фонда поддержки и развития спорта РФ, и Раиса Каленова — пенсионер, в прошлом директор Дворца Культуры «Зеленоград». Из состава по уважительным причинам вышли Аминя Латышева, Илья Черноусов и Вячеслав Кузнецов.
Председатель общественного совета Анатолий Хурумов озвучил собранию задачи на предстоящий период в соответствии с намеченным планом работы Общественного совета на 2018 год. В результате обсуждения основных направлений деятельности совета план был утвержден, согласованы сроки выполнения.
Согласно повестке заседания начальник штаба УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Сергей Торубаров выступил перед собравшимися с информацией о состоянии преступности в округе в 2017 году. Он рассказал присутствующим о том, какая работа проводится сотрудниками полиции для борьбы с преступностью, профилактикой мошенничества и поблагодарил за помощь в улучшении взаимодействия с населением нашего города, и отметил эффективность работы, проводимой общественным советом.
Помощник начальника УВД по работе с личным составом майор внутренней службы Дмитрий Заиченко пожелал успехов в работе новому составу общественного совета.
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