Ростехнадзор оштрафовал подрядчика стадиона «Волгоград Арена» на 600 тысяч рублей

Нижне-Волжское управление Ростехнадзора оштрафовало за многочисленные нарушения московскую компанию АО «Стройтрансгаз» — подрядчика стадиона «Волгоград Арена» на общую сумму в 600 тысяч рублей.

В течение 2017 года и по настоящее время АО «Стройтрансгаз» трижды привлекалось к административной ответственности за невыполнение в срок законных предписаний, выданных Ростехнадзором, — сообщили V1.ru в арбитражном суде Волгоградской области . — Еще дважды организацию наказывали за нарушение обязательных требований в области строительства.

АО «Стройтрансгаз» в рамках государственного контракта является подрядчиком, отвечающим за качество строительно-монтажных работ на самой масштабной стройке Волгограда — стадиона на 45000 зрительских мест «Волгоград Арена». Предприятие не только имеет полномочия организатора и координатора работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту стадиона, но и отвечает за соблюдение требований проектной документации, технических регламентов и техники безопасности. Один из пунктов госконтракта обязывает АО «Стройтрансгаз» устранять и любые несоответствия проектной и рабочей документации, и различные дефекты, выявленные госзаказчиком или надзорными органами.

Солидный статус не избавил подрядчика в ходе строительства стадиона от многочисленных претензий со стороны Ростехнадзора, касающихся в основной своей массе нарушения требований Градостроительного кодекса РФ и проектной документации.

— Вместо того, чтобы выполнять предписания Ростехнадзора, АО «Стройтрансгаз» их фактически игнорировало, — пояснили V1.ru в волгоградском арбитраже. — Только по этой причине компания трижды привлекалась к административной ответственности в виде штрафа. Назначая в каждом случае наказание в минимальном размере санкции, предусмотренной КоАП РФ, то есть 50 тысяч рублей, суд исходил из баланса публичных и частных интересов. При этом пренебрежительное отношение АО «Стройтрансгаз» к соблюдению законодательства о градостроительной деятельности суд рассматривал как существенную угрозу охраняемым общественным отношениям. Ведь государственный контроль в сфере соблюдения проектной и нормативной документации потому и важен, что направлен прежде всего на обеспечение безопасности граждан.

«Чистые» административные штрафы АО «Стройтрансгаз» за нарушение обязательных требований в области строительства составили 200 тысяч и 250 тысяч рублей. Все пять судебных актов в настоящее время вступили в законную силу.

Ранее Министерство спорта Российской Федерации обратилось в арбитражный суд Москвы с двумя исками к АО «Стройтрансгаз» в общей сложности на сумму более миллиарда рублей. В одном случае речь шла о взыскании неустойки в размере 531623155,33 рублей по государственному контракту на строительно-монтажные работы на стадионе «Волгоград Арена» в связи с нарушением АО «Стройтрансгаз» промежуточных сроков по отдельным видам работ.

Во втором иске говорилось о взыскании аналогичной неустойки в размере 483492333,76 рублей по государственному контракту в отношении строящегося стадиона в Нижнем Новгороде. Известно, что сам подрядчик после подачи исков заявлял, что категорически не согласен с претензиями Министерства спорта. До разбирательства дело так и не дошло, так как оба иска Министерство спорта по собственной инициативе отозвало из суда.