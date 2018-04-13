Эксперты в Красноярске обсудили защиту природы от бытовых отходов

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Бытовые стоки в России оказываются все сильнее загрязнены химическими веществами, гормонами и антибиотиками, очистным сооружениям все сложнее устранять эти загрязнения, и это вредит как здоровью людей, так и экологии в целом. Еще одной проблемой для природы является низкая степень переработки различных товаров, в основном техники, части которой приходится захоранивать, загрязняя окружающую среду.

Проблемы, которые вредят состоянию экологии в стране, и пути их решения эксперты обсудили во время круглого стола «Бизнес и общество на защите интересов природы» в рамках Красноярского экономического форума.

Проблемы бытовых стоков

"В начале 60-х годов, когда централизованные системы в Советском Союзе начинали действовать, водоканалы были рассчитаны только на сбор с населения сточных вод. Со временем получилось так, что стоки наши приобрели совершенно другой химический состав", — сказала на сессии исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

Она пояснила, что, если в советское время ассортимент химии был ограничен, то сейчас он заметно расширился различными чистящими и моющими средствами, которые практически не вызываются из воды. Кроме того, в воду попадают гормоны и антибиотики, которыми активно пользуются люди.

"По идее, надо вкладывать средства, чтобы все это очищать, потому что все это попадает в водные источники, которые в дальнейшем для нас же с вами являются источниками питьевого водоснабжения. Безусловно, есть необходимость реконструировать те очистные сооружения, которые в свое время были рассчитаны исключительно на обычную биологическую очистку", — сказала Довлатова.

Среди возможных путей решения проблемы она назвала введение акцизов для производителей бытовой химии и формирование водных фондов, которые будут эти деньги целенаправленно расходовать.

Ответственное потребление

Проблему переработки товаров озвучила в ходе круглого стола генеральный директор «Петромакс» Екатерина Родионова. По ее словам, необходимо со временем прийти к тому, чтобы произведенные изделия полностью перерабатывались, и ни одна из их частей не захоранивалась.

"Сегодня все, что мы видим вокруг себя, представляет собой очень многокомпонентные изделия. Например, в том же автомобиле помимо прочих изделий количеств только торпедного пластика более 100 видов. Этот пластик невозможно разделить между собой и нормальным образом переработать, в России подобного рода пластиковые хвосты идут все в захоронения, Европа сжигает подобного рода отходы и производит энергетику", — сказала Родионова.

По ее словам, чтобы решить эту проблему, производители техники должны использовать вторичное сырье, сделать товары более ремонтопригодными, продлив срок их службы, использовать однородные перерабатываемые корпусные изделия, специальные маркировки на компонентах любой товарной массы и, в первую очередь, популяризировать ответственное потребление.

Очистить воздух

Немаловажно проблемой является сейчас вопрос загрязнения воздуха выхлопными газами автомобилей. Одним из решений этой проблемы может стать внедрение электрических предпусковых прогревателей двигателя, рассказал член правления экологического фонда ФГОАУ ВПО «Сибирский федеральный университет» Роман Лалетин.

"Мы практически закончили проект, связанный с массовым внедрением электрических предпусковых подогревателей двигателя, который позволяет полностью избавиться от выхлопных газов во время холодного прогрева двигателя. В первую очередь это актуально для жилых дворов, особенно в «колодцах» девяти-, шестнадцатиэтажек, где сотни машин стоят и каждые два часа прогреваются. Все это выбрасывается в воздух, которым дышат дети, страдают жильцы первых этажей и так далее", — рассказал Лалетин.

По его словам, в рамках проекта один из домов в Красноярске оснастили электрической системой из 56 розеток. Также для жильцов разработали приложение, которое дистанционно позволяет использовать устройство, учитывать, смотреть разную информацию о системе, были поставлены индивидуальные счетчики. Анализ показал, что устройства позволяют сделать воздух во дворе чище и сэкономить средства автомобилистов.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.