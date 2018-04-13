Минсельхоз: поддержку государства в сфере АПК в России получают около 20 тыс. проектов

"Государством поддерживается порядка 20 тыс. проектов. Если посмотрим по Сибирскому федеральному округу, Уральскому федеральному округу, Дальневосточному, то мы видим, количество их значительно меньше, и, как раз, это тот потенциал, который мы с вами должны нарастить", — сказал Куценко на панельной дискуссии «Ключевые направления инвестиционной политики в аграрной сфере: Как обеспечить устойчивый рост АПК».

Он отметил, что количество мер господдержки динамично увеличивается с 2014 года, порядка 70% мер направляется на стимулирование инвестиций, в основном, по направлению модернизации производств. По его словам, сейчас фиксируются достаточно высокие показатели по динамике объема инвестиций в основной капитал АПК, отмечается ежегодный рост.

В 2017 году был запущен механизм льготного кредитования сельхозпроизводителей под 5%, но, как отметил Куценко, регионы за Уралом далеко не в лидерах по заявкам. В этом, по его словам, усматривается общая недоработка, вместе с региональными властями и банками необходимо выстроить правильную финансовую модель.