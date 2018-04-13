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Отток населения с Дальнего Востока прекратится к 2020 году
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Отток населения с Дальнего Востока прекратится к 2020 году 

ТАСС 1 час назад
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 апреля. /ТАСС/. Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК) рассчитывает, что отток населения из региона будет остановлен к 2020 году. Об этом в пятницу на площадке медиафорума в Южно-Сахалинске сообщил журналистам генеральный директор агентства Валентин Тимаков.
"До 2020 года мы остановим отток населения с Дальнего Востока. В 2017 году в регионе открылись 107 новых предприятий, сейчас идет реализация и подготовка свыше тысячи предприятий и инвестиционных проектов. Чем больше предприятий, тем больше экономическая плотность", — сказал Тимаков.
Он отметил, что рынок труда Дальнего Востока ждет рост зарплат в ближайшие два-три года. «При этом спрос на квалифицированных работников остается и становится более острым. Предприятия будут конкурировать, работодатели будут „биться“ за сотрудников. Решать вопрос обеспеченности кадрами они смогут за счет повышения зарплат и создания условий для работников», — сказал глава АРЧК.
Дальний Восток занимает более 35% территории России, население региона по состоянию на 1 января 2016 года составляло около 5% населения страны — 6,195 млн человек. Концепцию демографической политики Дальнего Востока разработали в Минвостокразвития, ее утвердило правительство РФ. Согласно концепции, до 2025 года население ДФО должно увеличиться до 6,5 млн человек.
Первый международный медиафорум открылся 12 апреля в Южно-Сахалинске. Программа форума рассчитана на два дня и включает более 35 секций по блокам «спортивная журналистика», «молодежный блок», " пресс-службы и бизнес", и «бизнес-блок».
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