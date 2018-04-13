В Екатеринбурге увеличится количество остановок общественного транспорта

Городские власти продолжают проводить транспортную реформу. В Екатеринбурге планируется построить больше десятка новых остановок, об этом сообщает в пятницу, 13 апреля, «АиФ-Урал»

Новые остановки появятся в Екатеринбурге уже в этом году. Как рассказали в комитете по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети городской администрации, на улицах будет организовано 11 посадочных пунктов и перенесен еще один существующий.

Так, остановки в обе стороны появятся на пересечении Кировградской и Бакинских Комиссаров и Кировградской с улицей Народного фронта. Кроме того, будет организован конечный пункт на пересечении Кировградской и Республиканской.

Также остановки будут сделаны на четных сторонах Шефской, пересечения улиц Высоцкого и 40 лет Комсомола, Белореченской и Шаумяна, а также Ясной и Шаумяна.

Помимо этого остановочный пункт появится на пересечении Заводской и Татищева, Новомосковского тракта и Лоцмановых — в сторону центра города. Кроме того, будет перенесена остановка «Дом Кино» по нечетной стороне улицы Малышева.

В следующем году четыре новые остановки появятся в Шабровском, по две — на улицах Славянской и Мира, а также на пересечении Новосибирской второй и Эскадронной и в районе Высоцкого, 50 с обеих сторон.