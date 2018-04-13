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Предприятие «Воронежсельмаш» сменило владельца
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Предприятие «Воронежсельмаш» сменило владельца 

АиФ 20 минут назад
Фото: АиФ
Стало известно о смене владельца одного из крупнейших предприятий Воронежской области — «Воронежсельмаш».
С 11 апреля предприятие «Воронежсельмаш», до этого возглавляемое бизнесменом Григорием Чуйко, принадлежит компании ООО «ВСМ Инвест» Егора Коблика.
«На определенном этапе было принято решение о выходе на качественно новый уровень производства. Мы тщательно подбирали партнера, вели переговоры с российскими и зарубежными компаниями, провели массу встреч, но в итоге остановились на российском партнере, у которого есть два самых важных для нас показателя: огромный опыт в продажах, слаженная дилерская сеть и производства. Это тот случай, когда пазл сложился», — прокомментировал гендиректор ООО «Воронежсельмаш» Роман Карпенко.
Егор Коблик, который теперь возглавляет совет директоров предприятия, известен как бывший бизнес-партнер другой компании-гиганта — «ЭкоНивы», владельцем которой является сын экс— губернатора Воронежской области Никита Гордеев.
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