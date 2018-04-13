Правительством области найдены инвесторы для возобновления строительства домов ЖК «Зеленый квартал» и ЖК «Радужный»

Состоялось очередное заседание рабочей группы по решению проблем обманутых дольщиков под председательством заместителя губернатора Андрея Шабалина. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства области Виталий Ткаченко , директор регионального департамента строительства Виктор Неженец, представители правоохранительных и надзорных органов, инициативных групп участников долевого строительства, депутаты Ярославской областной Думы , муниципалитета Ярославля

— Сегодня мы продолжили рабочий, конструктивный диалог всех сторон непростого процесса решения проблемы обманутых дольщиков, — отметил Андрей Шабалин по итогам мероприятия. — Разобрали текущие ситуации на проблемных объектах, ответили на вопросы людей, разъяснили острые моменты. Несмотря на возникающие трудности юридического или иного характера, возобновление строек продолжается. Только в апреле как минимум на двух площадках начнутся работы.

Правительством области найдены инвесторы и подписаны соглашения о возобновлении строительства домов ЖК «Зеленый квартал» и ЖК «Радужный». Как рассказал Виктор Неженец, работы начнутся в ближайшие две недели.

Ранее в 2018 году была достигнута принципиальная договоренность с инвесторами о завершении строительства ряда объектов в Ярославле: всех секций дома на пересечении улиц Саукова и Папанина, домов в поселке Сокол, на улице Жуковского , а также строения 16 в поселке Кузнечиха. Готовятся для подписания соглашения, решается вопрос по дате выхода на площадку.

— Работа ведется по всем проблемным объектам. Где-то основное сейчас — взаимодействие с правоохранительными органами , где-то — переговоры с конкурсными управляющими, поиски инвесторов, готовых взяться за достройку, — пояснил Виталий Ткаченко. — К каждому дому, к каждой ситуации подход индивидуальный.

На данный момент активно достраиваются строение 12 на улице Нефтяников в поселке Кузнечиха Ярославского района и дом на улице Новоселковской. На оба объекта вышли инвесторы, найденные региональными властями. В 2018 году уже введен в эксплуатацию один объект в Заволжском районе Ярославля, запланировано к вводу еще 14, что сможет решить проблему порядка 900 обманутых дольщиков и полностью снять вопрос в городе Рыбинске

В 2017 году при содействии Правительства области введено в эксплуатацию 16 проблемных жилых домов и решена проблема 1264 участников долевого строительства. Полностью решен вопрос обманутых дольщиков в Тутаевском муниципальном районе.