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Соколов рассказал о планах по строительству и реконструкции аэродромов
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Соколов рассказал о планах по строительству и реконструкции аэродромов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 13 апр — РИА Новости. Строительство и реконструкция аэродромов за 6 лет планируется более чем в 60 населённых пунктах России, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.
"В целом мы закладываем в новую программу строительство и реконструкцию аэродромов более чем в 60 населенных пунктах нашей страны. Это много за шесть лет, то есть по 10 аэропортов в год. Таким образом, мы будем создавать необходимую основу для равного качества услуги с точки зрения доступности и мобильности населения в сфере авиационных перевозок", — сообщил министр, выступая на пленарном заседании Красноярского экономического форума.
По его словам, в этом году завершается реконструкция аэродромной составляющей Норильска, строительство взлетно-посадочной полосы в Улан-Удэ, сразу там же начнётся строительство нового вокзала.
Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.
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