Минсельхоз предложил расширить механизм транспортных субсидий при экспорте

"В прошлом году был запущен механизм компенсации железнодорожных расходов, связанных с транспортировкой, — 50% до пункта назначения в Китайской народной республике … В текущем году этот механизм будет совершенствоваться, расширяется перечень погранпереходов, практически будут включены все порты Приморья, Краснодарского края , Астраханской, Ростовской, Ленинградской областей, в том числе и Санкт-Петербурга ", — сообщил Куценко.

"Теперь будет перечень стран тоже, не только Китайская народная республика. Мы в прошлом году компенсировали расходы, связанные с автодоставкой до железнодорожной станции и от железнодорожной станции до пункта назначения в Китайской народной республике. Тоже самое мы рассматриваем — авто плюс железная дорого — до портов. Вопросы водного транспорта еще будут отдельно просчитываться", — отметил также Куценко.

Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.