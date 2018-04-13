Билайн запустил первый в России мобильный тариф, с помощью которого пользователи сами решают, сколько платить за услуги

Билайн запустил в России тариф «ВСЁмоё». Это первый в России тариф, в котором абонент сам выбирает, сколько он готов платить за мобильную связь. Такой подход в корне меняет отношения между оператором, делая абонента главным участником процесса формирования тарифа.

Во всем мире операторы экспериментировали с подходом формирования тарифов по принципу конструктора. В качестве примера можно вспомнить, как оператор Vodafone предложил своим английским абонентам выбрать количество мегабайт, минут и SMS, которые им понадобятся в течение месяца. Сегодня этот оператор вернулся к традиционным пакетным тарифам. Видимо, посмотрев, как хитрые абоненты настраивают тариф так, как им удобно, в Vodafone посчитали, что потеря денег не стоит лояльности абонентов.

Нельзя сказать, что в России не было таких тарифов. Но во всех традиционных конструкторах есть серьезный изъян: абонент узнает, сколько он будет платить в месяц, лишь в конце, когда уже настроил все необходимые пакеты услуг. Получается так, как будто вы ходите по магазину, на полках лежат разные привлекательные товары, но отсутствуют ценники. Вы набираете полную корзину деликатесов, идете на кассу и видите в чеке такую сумму, что волосы встают дыбом. Приходится совершать несколько подходов, пока не выяснится, что набранные товары стоят приемлемую цену. В «Билайне» посчитали такой подход не совсем справедливым и предложили абонентам самим решать, сколько они хотят потратить на связь, а уж потом комбинировать пакеты так, как им вздумается. Причем позволили делать это не только в момент покупки тарифа, а в любое время. Столько раз, сколько это понадобится. Хоть каждый день. Бесплатно.

Все, что требуется от абонента тарифа «ВСЁмоё» — это выбрать размер ежедневной абонентской платы, после чего в любой момент он может произвести обмен пакетов SMS, минут и гигабайт по установленному курсу. В то время, как абоненты других операторов ограничены лишь обменом минут на гигабайты, а другим приходится за это еще приплачивать, в «Билайне» можно поменять гигабайты на минуты, минуты на SMS, а SMS снова на гигабайты. Все зависит от желания и потребностей абонента в конкретный момент.

Конструкторы открыли новую эпоху в формировании тарифов, а «Билайн» довел эту концепцию до логичного завершения: абоненты сами управляют своим тарифом, а не судорожно подсчитывают, какие же пакеты должны быть в их наборе, чтобы не пришлось доплачивать за дополнительные услуги. Но в «Билайне» решили пойти дальше, и теперь на всех тарифах «ВСЁмоё», за исключением стартового предложения за минимальную плату, для мобильного интернета уже не существует такое понятие, как роуминг. Это означает, что, отправляясь в поездку в другой регион, абонент может перенастроить свой тариф так, чтобы больше пользоваться интернетом, а по возвращению домой — обменять гигабайты на минуты. Вы и сами вспомните, часто ли вам приходится звонить в поездках, или же все-таки на первый план выходит мобильный интернет? Вот именно.