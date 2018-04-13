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Солженицын на КЭФ: мировая торговая система переживает кризис
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Солженицын на КЭФ: мировая торговая система переживает кризис 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
В рамках КЭФ проходит пленарное заседание, в котором почетные гости форума обсуждают экономическое развитие страны.
«Мы все читаем СМИ, видим, что мировая торговая система переживает кризис, в том числе из-за сложных внешних отношений», — заявил Степан Солженицын, старший партнёр компании «МакКинзи».
Заместитель премьера министра республики Беларусь Владимир Семашко, в свою очередь, рассказывая о торговых отношениях между странами, сказал, что наблюдает прирост, однако поставил им «тройку с плюсом».
Напомним, в 12-15 апреля Красноярске проходит экономический форум, где обсуждаются самые насущные экономические проблемы России.
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