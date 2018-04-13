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В Минске наградили школьника за спасение тонущей женщины
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В Минске наградили школьника за спасение тонущей женщины 

Мир24 2 часа назад
В Минске наградили школьника, спасшего тонущую пенсионерку. История достойного поступка — в сюжете корреспондента телеканала «МИР 24» Дениса Кошелева.
Это был теплый весенний день. Шестнадцатилетний Роман Рябов с отцом возвращались с пикника. И заметили женщину. Она спустилась по ступенькам к водному каналу и выбежала на хрупкий лед, догоняя убежавшую собаку.
«Она пошла за ней, мы говорили, чтобы не шла. И поскольку собака провалилась, то и она тоже», — рассказывают Петр и Роман Рябовы.
Действовать пришлось быстро: женщину могло унести под лед течением. Роман взял крепкую палку, а отец вызвал спасателей. И вдвоем бросились на помощь.
«Я спустился на лед, постучал по нему, дальше лег на него, и отец меня за ноги держал, на страховку. Дальше протянули женщине хлыст, начали ее вытаскивать», — говорит школьник.
Наряд МЧС приехал за четыре минуты. Правда, к этому времени пенсионерка уже была спасена. Как и ее собака.
О том, что нужно делать, когда кто-то тонет, Роман узнал на уроках ОБЖ. Хотя, конечно, теория в иллюстрациях — это одно, а на практике все оказалось сложнее. Но Роман и его отец поступок свой героическим не считают. Это долг гражданина, считают они.
Все же о поступке Романа узнали в школе. И теперь о подвиге одиннадцатиклассника говорят все ученики. А вот преподавателей новость такая скорее не удивила. Роман, говорят они, парень добрый и примерный.
«Это мечта любого классного руководителя. Надо мебель собрать — приходит и помогает, надо снег убрать — придет и поможет. «Нет проблем!» — его любимое выражение», — отмечает Наталья Частухина, учитель школы №19 Минска.
В Минском горисполкоме, узнав о подвиге, Романа наградили. Благодарность за подписью мэра столицы вручили в школе, торжественно. А сотрудники МЧС позвали учиться на спасателя. Роман обещал подумать.
Это не первый случай, когда белорусские школьники помогают спасать тонущих людей. Так, в прошлом году первокурсник Минского профессионального лицея автомобилестроения вытащил из воды на Комсомольском озере девятилетнего мальчика.
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