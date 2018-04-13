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«Мы все иногда что-то ляпаем»: Собчак защитила Рудковскую от нападок
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«Мы все иногда что-то ляпаем»: Собчак защитила Рудковскую от нападок 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Ксения Собчак опубликовала в своем микроблоге новую обложку журнала L'Officiel, главным редактором которого она является. Обложку украсила Яна Рудковская, и Ксения решила воспользоваться моментом и выступить в защиту продюсера от нападок по поводу ее жестких методов воспитания.
«Мы все иногда что-то «ляпаем», ошибаемся или формулируем не точно. Но то, с какой яростью все сразу вцепляются в оступившегося, говорит мне только о том, что люди просто ждут повода чтобы вцепиться. И кинуть свой камешек. Зачем? Да потому что никто не любит чересчур активных, тех, кого только в России называют не «ambitious» в позитивном контексте, а «выскочка» — в негативном», — высказалась Ксения в своем Instagram (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Собчак поспешила добавить: «Слова Яны про сына мне тоже не были близки, но если речь не идет о насилии и побоях — воспитание это личное дело семьи. Я лично хочу воспитывать ребенка иначе, максимально ограничить его от публичности и шоубизнеса — но это личный выбор каждого родителя! И никто не вправе советовать Яне или кому-либо другому как поступать!».
Мнение Ксении вызвало очередную волну споров среди ее фолловеров. А вы на чьей стороне?
Фото: Instagram
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