Псковским школьникам напомнили о запрете выхода на лед 

Правила безопасности на водных объектах в весенний период объяснила ученикам псковского Погранично-таможенно-правового лицея № 22 государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» Екатерина Суворова, сообщили в пресс-службе ведомства.
Подобные занятия регулярно проходят во всех школах не только Пскова, но и Псковской области. Весной сотрудники ГИМС рассказывают об опасности льда в период его активного таяния.
Занятие проводилось для учеников начальных классов лицея. В ходе встречи с учащимися особое внимание уделялось безопасности детей в период ледохода, когда возможность возникновения трагических случаев увеличивается. Школьники узнали, как действовать в ситуации, если сам оказался в воде, и как оказать помощь другому человеку, провалившемуся под лед.
Екатерина Суворова напомнила ребятам, что, как бы ни хотелось испробовать на прочность весенний лед, ни в коем случае нельзя этого делать, чтобы не оказаться в ледяной воде. Также детям ещё раз напомнили о том, что выход на лед водоемов запрещен.
Учащиеся были информированы о номерах службы спасения 101 и 112, по которым следует немедленно сообщать о возможных несчастных случаях.