Псковским школьникам напомнили о запрете выхода на лед

Подобные занятия регулярно проходят во всех школах не только Пскова , но и Псковской области. Весной сотрудники ГИМС рассказывают об опасности льда в период его активного таяния.

Занятие проводилось для учеников начальных классов лицея. В ходе встречи с учащимися особое внимание уделялось безопасности детей в период ледохода, когда возможность возникновения трагических случаев увеличивается. Школьники узнали, как действовать в ситуации, если сам оказался в воде, и как оказать помощь другому человеку, провалившемуся под лед.

Екатерина Суворова напомнила ребятам, что, как бы ни хотелось испробовать на прочность весенний лед, ни в коем случае нельзя этого делать, чтобы не оказаться в ледяной воде. Также детям ещё раз напомнили о том, что выход на лед водоемов запрещен.

Учащиеся были информированы о номерах службы спасения 101 и 112, по которым следует немедленно сообщать о возможных несчастных случаях.