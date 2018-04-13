Терминал «Дальтрансугля» в Ванино загрузил балкер-гигант 

В марте 2018 года терминал «Дальтрансугля» в морском порту Ванино побил сразу несколько рекордов. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе СУЭК, покупателям было отгружено 2 139 576 тонн угля, годом ранее максимальная цифра была на 80 тыс. тонн меньше.
— Еще несколько лет назад подобные результаты представлялись неосуществимыми, — отметили в пресс-службе «Сибирской угольной энергетической компании».
Кроме того, установлены новые высшие планки в таких показателях как суточная погрузка угля на флот, а бригада Максима Прокофьева добилась наилучшего результата за всё время работы терминала с начала эксплуатации.
— В марте 2018 года в Ванино пришвартовался супербалкер Magdalena Oldendorff, самый большой из всех, когда-либо заходивших российский морской порт, — отмечают в СУЭК. — Судно приняло на борт 165 тыс. тонн угля и портовики смогли загрузить его всего за 43 часа.
Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал уверен, что каждый новый рекорд — показатель того, что порт может работать в таком режиме постоянно.
— Возможности растут с развитием Восточного полигона РЖД, реконструировано и построено немало станций, на некоторых перегонах проложены вторые пути, возведен новый Кузнецовский тоннель, исключивший наиболее узкое место на этом направлении, — отмечает Владимир Шаповал. — С 2013 года за счёт модернизации ДВЖД ежегодно увеличивает провозную способность, что обеспечивает рост грузопотока в направлении Ванино. Сейчас скорость оборота вагонов в «Дальтрансугле» самая высокая среди российских морских портов со средней цифрой 0,6 в сутки.