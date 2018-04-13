Терминал «Дальтрансугля» в Ванино загрузил балкер-гигант

В марте 2018 года терминал «Дальтрансугля» в морском порту Ванино побил сразу несколько рекордов. Как сообщили ИА « Хабаровский край сегодня» в пресс-службе СУЭК , покупателям было отгружено 2 139 576 тонн угля, годом ранее максимальная цифра была на 80 тыс. тонн меньше.

— Еще несколько лет назад подобные результаты представлялись неосуществимыми, — отметили в пресс-службе «Сибирской угольной энергетической компании».

Кроме того, установлены новые высшие планки в таких показателях как суточная погрузка угля на флот, а бригада Максима Прокофьева добилась наилучшего результата за всё время работы терминала с начала эксплуатации.

— В марте 2018 года в Ванино пришвартовался супербалкер Magdalena Oldendorff, самый большой из всех, когда-либо заходивших российский морской порт, — отмечают в СУЭК. — Судно приняло на борт 165 тыс. тонн угля и портовики смогли загрузить его всего за 43 часа.

Генеральный директор АО «Дальтрансуголь» Владимир Шаповал уверен, что каждый новый рекорд — показатель того, что порт может работать в таком режиме постоянно.