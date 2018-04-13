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На Литературном бульваре появятся скамейки и зелень
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На Литературном бульваре появятся скамейки и зелень 

72.ru 25 минут назад
Фото: 72.ru
В Тюмени в начале лета преобразится Литературный бульвар, обустроенный над подземным паркингом по улице Советской. В 2013 году творческая мастерская «Цвет города» разрисовала вентиляционные шахты, выходящие из парковки. На каждой появился рисунок, связанный с определенным литературным произведением или писателем.
Сейчас проект бульвара решили доработать и сделать бульвар местом для отдыха. Его преобразят в рамках фестиваля креативной урбанистики «Точка сборки».
— Чтобы у бульвара был законченный вид, там должны быть скамейки. Их изготовлят участники фестиваля. Как именно это будет выглядеть, пока точно не знаем, будем отталкиваться от имеющего техзадания, — рассказал Дмитрий Зеленин, продюсер фестиваля и руководитель мастерской «Цвет города».
Работать с Литературным бульваром пригласили Михаила Приемышева из Вологды, директора фестиваля креативной урбанистики «Курбанистика», участвовавшего в прошлом году в фестивале «Морфология улиц». Он проведет воркшоп по изготовлению мебели, которая дополнит пространство бульвара. Также здесь сделают клумбы и вертикальные загородки, по которым планируют пустить вьющуюся зелень.
Фестиваль креативной урбанистики «Точка сборки» проводится при поддержке компании «ТИС». Он пройдет в Тюмени с 19 мая по 10 июня.
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