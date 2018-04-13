На Литературном бульваре появятся скамейки и зелень

Тюмени в начале лета преобразится Литературный бульвар, обустроенный над подземным паркингом по улице Советской. В 2013 году творческая мастерская «Цвет города» разрисовала вентиляционные шахты, выходящие из парковки. На каждой появился рисунок, связанный с определенным литературным произведением или писателем.

Сейчас проект бульвара решили доработать и сделать бульвар местом для отдыха. Его преобразят в рамках фестиваля креативной урбанистики «Точка сборки».

— Чтобы у бульвара был законченный вид, там должны быть скамейки. Их изготовлят участники фестиваля. Как именно это будет выглядеть, пока точно не знаем, будем отталкиваться от имеющего техзадания, — рассказал Дмитрий Зеленин , продюсер фестиваля и руководитель мастерской «Цвет города».

Работать с Литературным бульваром пригласили Михаила Приемышева из Вологды , директора фестиваля креативной урбанистики «Курбанистика», участвовавшего в прошлом году в фестивале «Морфология улиц». Он проведет воркшоп по изготовлению мебели, которая дополнит пространство бульвара. Также здесь сделают клумбы и вертикальные загородки, по которым планируют пустить вьющуюся зелень.

Фестиваль креативной урбанистики «Точка сборки» проводится при поддержке компании «ТИС». Он пройдет в Тюмени с 19 мая по 10 июня.