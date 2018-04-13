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Минстрой: аварийность теплоснабжения в России снизилась с 2000 года в 18 раз
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Минстрой: аварийность теплоснабжения в России снизилась с 2000 года в 18 раз 

ТАСС 43 минуты назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Аварийность теплоснабжения в Российской Федерации снизилась с 2000 года в 18 раз. Об этом заявил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андрей Чибис на Красноярском экономическом форуме.
Снижение аварийности стало следствием повышения эффективности теплоснабжающих компаний и увеличения объема инвестиций в эту сферу.
"У нас аварийность теплоснабжения с 2000 года сократилась в 18 раз. Если брать последние зимы, то прошлой зимой коммунальщики и энергетики сократили аварийность на 40%, а в текущем отопительном периоде, который еще не закончен, — еще на 15%. О чем это говорит? О том, что есть и повышение эффективности тех компаний, которые работают на рынке, и инвестиций [в эту сферу] стало гораздо больше", — заявил Чибис на конференции «Актуальные задачи реформы российского теплоснабжения в перспективе 2025 года».
По его словам, этому помог запуск четыре года назад в России концессии в жилищно-коммунальном хозяйстве. «Вся инфраструктура теплоснабжения, водоснабжения находится в публичной собственности. Приходит тот, кто обязан ее не просто сохранить, а модернизировать. Ему [инвестору] ставятся четкие целевые показатели и долгосрочные тарифные нормы», — пояснил заместитель министра.
Он уточнил, что при помощи концессии в ЖКХ удалось привлечь 260 млрд рублей, из которых 95% — частные средства. «Концессия заработала, это факт. 38% инвестиций, которые приходят, — это инвестиции в сферу теплоснабжения», — подчеркнул Чибис.
Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018-2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.
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