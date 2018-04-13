Соколов: санкции против владельцев аэропортов РФ не создадут проблем для авиакомпаний

КРАСНОЯРСК , 13 апреля. / ТАСС /. Санкции США в отношении владельцев некоторых российских аэропортов не создадут проблем для иностранных авиакомпаний, в частности, перевозящих команды на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.

"С нашей точки зрения, с точки зрения российского законодательства, никаких проблем возникнуть не может", — сказал он.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей из числа крупнейших, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.