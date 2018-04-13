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Соколов: санкции против владельцев аэропортов РФ не создадут проблем для авиакомпаний
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Соколов: санкции против владельцев аэропортов РФ не создадут проблем для авиакомпаний 

ТАСС 17 минут назад
КРАСНОЯРСК, 13 апреля. /ТАСС/. Санкции США в отношении владельцев некоторых российских аэропортов не создадут проблем для иностранных авиакомпаний, в частности, перевозящих команды на чемпионат мира по футболу. Об этом сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Красноярского экономического форума.
"С нашей точки зрения, с точки зрения российского законодательства, никаких проблем возникнуть не может", — сказал он.
Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении семи российских предпринимателей из числа крупнейших, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур.
Рестрикции коснулись, в том числе, владельца "Реновы" Виктора Вексельберга. «Ренова» управляет холдингом «Аэропорты регионов» — управляет в том числе аэропортами, которые примут гостей ЧМ-2018: Кольцово (Екатеринбург), Курумоч (Самара), Платов (Ростов-на-Дону), Стригино (Нижний Новгород).
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