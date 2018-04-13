5 предателей, которые нанесли самый большой ущерб СССР во время войны

Коллаборационизм ом считают сотрудничество с оккупантами, и в уголовном законодательстве всех стран мира это квалифицируется как государственная измена. В нашей стране слово «коллаборационис т» получило распространение лишь в самое последнее время, особенно, по отношению к тем, кто сотрудничал с фашистскими оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Гораздо чаще у нас таких людей называли попросту — предатель.

Великая Отечественная война дала нашей стране много героев, и еще больше безвинных жертв. И, к сожалению, немало предателей.

Андрей Андреевич Власов (1901-1946). Советский генерал, в армии служил с 1919 года. В 1942 году попал в плен и согласился сотрудничать с нацистами. Он возглавлял «Русскую освободительную армию» (РОА) и «Комитет освобождения народов России» (КОНР). Власов был провозглашен «вождем русского освободительного движения», и до 1944 года его имя и аббревиатуры возглавляемых им организаций были своего рода «брендом», объединяющим разнообразные и разрозненные русские коллаборационист ские структуры. Только в 1944 году нацисты, видимо от отчаяния, приступили к формированию РОА как реальной военной силы. Никакой серьезной военной роли РОА сыграть уже не смогла. 12 мая 1945 года Власов был арестован и доставлен в Москву . Его судили и приговорили к смертной казни через повешение. В СССР сама фамилия Власова стала нарицательной и служила долгое время символом предательства.

Бронислав Каминский

Бронислав Владиславович Каминский (1899-1944). До войны он был репрессирован, отбывал наказание в Тюменской области , затем — в Шадринске . В 1940 году стал агентом НКВД под кличкой «Ультрамарин», занимался «разработкой» ссыльных троцкистов. В начале 1941 года Каминский был освобожден и направлен на поселение в Локоть Орловской (сейчас Брянской) области. Как известно, немецкое командование пошло на эксперимент, создав самоуправляющийс я регион, полное название которого «Русское государственное образование — Локотское окружное самоуправление». После того, как партизаны убили первого главу Локотского самоуправления, его место занял Бронислав Каминский. Он сформировал бригады РОНА («Русская освободительная народная армия») для борьбы с партизанами. РОНА вскоре стала соперничать с власовской РОА. Позже РОНА была преобразована в дивизию Ваффен-СС, а сам Каминский стал бригадефюрером СС. После того, как немцы отступили из Локтя, РОНА передислоцировал ась в город Лепель . И в Локте, и в Лепеле Каминский и бойцы РОНА отметились массовыми убийствами. В 1944 году Каминский был брошен на подавление Варшавского восстания, где продемонстрирова л невиданную даже в СС жестокость. В конце концов, за неподчинение приказам, мародерство и убийства немцев, живших в Варшаве , был приговорен своими хозяевами к смерти, и расстрелян.

Мустафа Эдиге Кырымал

Мустафа Эдиге Кырымал (1911-1980), крымский татарин, из семьи муфтия мусульман Литвы . В начале 30-х годов он бежал из СССР в Турцию , оттуда перебрался в Германию . Здесь он занялся созданием пронацистских структур, которые впоследствии должны были стать крамско-татарски м правительством под протекторатом Германии. В конце 1942 года прибыл в оккупированный Крым , в январе 1943 года признан Третьим рейхом как председатель Крымскотатарског о национального центра. 17 марта 1945 года Кырымал и его национальный центр признаны правительством Германии единственным официальным представителем крымских татар. После войны он жил в Западной Германии.

Он избежал возмездия, и даже был с почетом перезахоронен в Крыму, несмотря на то, что деятельность таких как Мустафа Эдиге Кырымал стала причиной депортации крымских татар в 1944 году.

Хасан Исраилов

Хасан Исраилов, известный так же как Хасан Терлоев (1903-1944).

Чеченец по национальности, член ВКП (б) с 1929 года. Был арестован в 1931 году, и осужден на 10 лет за антисоветскую деятельность, но по ходатайству газеты, в которой работал, через три года освобожден.

Когда началась война, Исраилов поднял антисоветское восстание. Временное народно-революци онное правительство Чечено-Ингушетии, созданное им, открыто поддержало Гитлера. Он выступал за независимый Северный Кавказ в союзе с Германией, проповедал националистическ ие и крайне русофобские взгляды. Был убит сотрудниками НКВД в 1944 году.

Деятельность людей, подобных Исраилову, привела к массовой депортации чеченского народа.