Ульяновская Медицинская палата поможет больницам сократиться ради экономии 

Глава Медицинской палаты Ульяновской области Виктор Корнев заявил, что во многих медучреждениях области штат немедицинских работников несоразмерен числу врачей и медсестер, поэтому необходимо провести «оптимизацию» штата. И это — при наличии кредиторской задолженности и вообще непростой финансовой ситуации. Руководству больниц поручено проанализировать штатную ситуацию с целью повышения эффективности расходов.
В помощь главврачам Медпалата решила собрать рабочую группу для анализа финансовой ситуации в каждом лечебном учреждении.