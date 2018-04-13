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Ульяновская Медицинская палата поможет больницам сократиться ради экономии
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Ульяновская Медицинская палата поможет больницам сократиться ради экономии 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
Глава Медицинской палаты Ульяновской области Виктор Корнев заявил, что во многих медучреждениях области штат немедицинских работников несоразмерен числу врачей и медсестер, поэтому необходимо провести «оптимизацию» штата. И это — при наличии кредиторской задолженности и вообще непростой финансовой ситуации. Руководству больниц поручено проанализировать штатную ситуацию с целью повышения эффективности расходов.
В помощь главврачам Медпалата решила собрать рабочую группу для анализа финансовой ситуации в каждом лечебном учреждении.
АиФ — Ульяновск: последние новости
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