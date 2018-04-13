Дмитрий Карбышев: «Я совестью и Родиной не торгую!»

Генерал Карбышев стал олицетворением стойкости и мужества русского человека. Видный ученый, военный специалист, он прошел через настоящий ад немецких лагерей, но так и не сдался, предпочтя предательству смерть от холода под потоками ледяной воды.

Потомственный военный

Дмитрий Михайлович Карбышев родился в Омске в 1880 году. Отец его служил делопроизводителем в окружном интендантстве, дед также был военным. Диме, который одно время хотел стать художником, само происхождение диктовало будущую специальность. Он должен был стать военным. Для этого у него были все задатки — хорошая память, дисциплинированность, сильная воля.

Старший брат Дмитрия Карбышева, Владимир, обучался в Казанском университете, где тесно общался в социалистами и Владимиром Ульяновым . За участие в студенческом революционном движении Владимир Карбышев был арестован, тогда как Ульянова просто исключили. В итоге, старший брат Дмитрия Карбышева так и умер в тюрьме. Это жизненное происшествие серьезно сказалось на жизни Карбышева очень серьезно. Во-первых, за их семьей сразу установился полицейский контроль, Диму не приняли в кадетское училище обучаться за государственный счет, и ему пришлось учиться на средства семьи.

Несмотря на трудности, он с успехов отучился, выдержал выпускные испытания и в 1898 году поступил в Николаевское военно-инженерное училище. Во-вторых, возможно отчасти из-за того, что брат умер в царской тюрьме, Карбышев без колебаний во время революции принял сторону большевиков.

Орденоносец

Карбышев отметился своим профессионализмом ещё в Русско-японской войне. Там он в составе батальона возводил фортификационные сооружения, проводил связь, ходил в разведку боем, участвовал в сражении под Мукденом. За проявленный героизм Карбышев был награжден пятью орденами: Св. Владимира 4-й степени с мечами и бантом, Св. Станислава 3-й степени, Св. Анны 3-й степени, Св. Станислава 2-й степени и Св. Анны 4-й степени с надписью «За храбрость», 3-мя медалями.

В 1906 году орденоносца Карбышева увольняют в запас. По документам — за антиправительственную агитацию среди солдат в революционное время. Его дело разбирал «суд чести». Год Дмитрий Михайлович проработал чертежником во Владивостоке , но затем снова пригодился армии — его вернули для помощи в укреплении дальневосточных крепостных укреплений. Опытные специалисты, каким был Карбышев, всегда были в дефиците.

Дмитрий Михайлович не прекратил обучения и поступил в Николаевскую инженерную академию, после её окончания получил назначение в Брест-Литовск, где участвовал в строительстве Брест-Литовской крепости. Отличился Карбышев и на Первой мировой — сразу в начале войны в составе армии Брусилова, он сражался за Перемышль, где получил ранение и за проявленное мужество был награжден Орденом святой Анны с мечами. Тогда же он стал подполковником.

В Гражданскую Карбышев воюет на стороне Красных, строит военные укрепления по всей стране, от Сибири до Украины . В 1920 году Дмитрий Михайлович становится инженерным начальником 5-й армии Восточного фронта, а затем назначается помощником начальника инженеров Южного фронта.

Ученый

После Гражданской войны Карбышев преподает в Военной академии Фрунзе и других военных учебных заведениях. Его ученая и преподавательская карьера идет в гору, в 1940 он становится генерал-лейтенантом, в 1941 — доктором военных наук. По воспоминания современников, студенты его любили и уважали. Карбышев признается одним из главных специалистов по фортификационному делу не только в СССР, но и в мире. Он написал больше 100 научных работ по военной истории и военно-инженерному искусству. По учебным пособиям Карбышева по тактике инженерных войск, теории и практике инженерного обеспечения готовили командиров в предвоенное и военное время. Во время финской войны Карбышев разрабатывал рекомендации по инженерному обеспечению прорыва линии Маннергейма.

«Я совестью и Родиной не торгую!»

Начало Великой Отечественной войны генерал Карбышев встретил в штабе 3 армии города Гродно . Оттуда Дмитрий Михайлович переехал в штаб 10 армии, который 27 июня оказался в окружении. Карбышеву было предложено эвакуироваться на спецтранспорте, но он отказался, сказав, что будет выходить из окружения вместе со всеми. 8 августа, во время попытки прорвать окружение, переправе через Днепр, Карьбышев был контужен и захвачен в плен. «Крестный путь» Карбышева начался в Польше , в пересыльном лагере «Острув Мазовецки». Поняв, кого им удалось захватить, немцы сразу решили заняться вербовкой видного военного специалиста. Досье Карбышева имело особую пометку и проходило по категории учета «IV D 3-а», что значило, — помимо наблюдения за деятельностью, — применять особое обращение в случае захвата в плен. Тяжело больного, уже далеко не молодого советского генерала переместили в Замостье и поселили в генеральский барак. Конечно, его сразу же попытались склонить к сотрудничеству, но позиция Карбышева была однозначной: «Я совестью и Родиной не торгую!».

«Несговорчивый»

Несговорчивость Карбышева, его стойкость и мужество и сегодня поражают воображение. Какие только приемы не использовали немцы, чтобы переманить Карбышева на свою сторону. Его искушали комфортом, к нему был направлен для «перековки» бывший офицер царской армии Пелит, с которым Карбышев одно время вместе служил в Бресте, затем Дмитрия Михайловича возили в Берлин для встречи с корифеем фортификационного искусства Гейнцем Раубенгеймером.

Карбышев, однако, был непреклонен. Его ответ был однозначен: «Мои убеждения не выпадают вместе с зубами от недостатка витаминов в лагерном рационе. Я солдат и остаюсь верен своему долгу. А он запрещает мне работать на ту страну, которая находится в состоянии войны с моей Родиной».

Только тогда немцы поняли, что завербовать Карбышева им однозначно не удастся. В документах Главного инженерного управления гитлеровской армии появилась следующая фраза: «…Этот крупнейший советский фортификатор, кадровый офицер старой русской армии, человек, которому перевалило за шестьдесят лет, оказался фанатически преданным идее верности воинскому долгу и патриотизму… Карбышева можно считать безнадежным в смысле использования у нас в качестве специалиста военно-инженерного дела».

«Хорошая работа»

Карбышев, которому на момент пленения было больше 60 лет прошел через настоящий ад. Вот только список лагерей, через которые он прошел: «Шталаг-324» у польского города Острув-Мазовецки, офицерский лагерь в Замостье, «Офлаг ХIII-Д» в Хаммельбурге , тюрьма гестапо в Берлине, лагерь на пересыльном пункте РОА в Бреслау, Нюрнберг , лагерь уничтожения Флоссенбург, лагерь смерти Майданек, Освенцим-Биркенау, Заксенхаузен и Маутхаузен.

Дмитрий Михайлович до самой смерти не терял бодрости духа. По воспоминаниям одного офицера, который был с Карбышевым в Освенциме , он встретил Дмитрия Михайловича в команде, занимавшейся очисткой выгребных ям. Узнав Карбышева, офицер задал глупый вопрос: «Как чувствуете себя в Освенциме?». Дмитрий Михайлович поклонился и ответил: «Хорошо, бодро, как в Майданеке». Когда Карбышев работал в команде по заготовке могильных плит, то обмолвился, что эта работа ему доставляет ему истинное удовольствие: «Чем больше мы должны делать надгробий, тем лучше, значит, идут дела у наших на фронте».

Погиб генерал Карбышев 18 февраля 1945 года. Его, вместе с другими узниками (около 500 человек) вывели на плац и стали обливать холодной водой на морозе. Звание Героя Советского Союза было присвоено генералу Карбышеву посмертно (28 февраля 1948 года).