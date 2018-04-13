Крышу и фасад Дома Павлова отремонтируют в Волгограде к концу мая

Строители проведут капремонт крыши, фасада и подвалов Дома Павлова в Волгограде к концу мая, а вот модернизацию инженерных сетей по просьбам жильцов перенесли на более поздний срок.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном фонде капремонта, так как к Дому Павлова примыкают два памятника градостроительства и архитектуры регионального значения — дома № 32 и № 36 по проспекту Ленина -, то их тоже отремонтируют. Капитальные работы по всем трем домам, согласно договору, должны завершиться в конце мая 2018 года. Их общая стоимость превышает 76 миллионов рублей.

Добавим, что подготовительный этап к ремонту Лома Павлова уже завершен. Рабочие приступают к реставрации лепнины на фасаде. Для ремонта уже закуплены материалы, детали для монтажа основных узлов и т.п.