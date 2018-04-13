Ещё
Аграриям Сибири надо сосредоточиться на экспорте в КНР и Юго-Восточную Азию — Минсельхоз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аграриям Сибири надо сосредоточиться на экспорте в КНР и Юго-Восточную Азию — Минсельхоз 

Прайм 30 минут назад
КРАСНОЯРСК, 13 апр /ПРАЙМ/. Сибирским аграриям надо сосредоточиться на экспорте своей продукции в Китай и Юго-Восточную Азию, сообщил директор департамента экономики, инвестиций и регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Анатолий Куценко в ходе Красноярского экономического форума.
"Тема экспорта для Сибири будет являться ключевой. Весь потенциал роста, который мы видим, по направлениям может быть сориентирован на китайский рынок, на Юго-Восточную Азию, чтобы не конкурировать с ЦФО (Центральным федеральным округом — ред.) с более благоприятными погодными условиями и большей активностью сельхозтоваропроизводителей на местном рынке, плюс меньше логистических издержек. Поэтому мы ориентируем, чтобы вы в первую очередь сконцентрировали усилия на торговле с Юго-Восточной Азией", — сообщил Куценко.
Первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов рассказал, что в ближайшие годы будет вестись работа по сокращению объема зерна в элеваторах в Сибири.
"Так называемый интервенционный фонд, объем которого хранится на элеваторах в Сибири, мы его будем сокращать, мы будем освобождать элеваторы для линейных экспортных партий, погрузок, и в том числе для линейных поставок внутри страны… Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух лет запасы сократятся наполовину", — сообщил Хатуов.
Он также отметил, что «есть полное понимание того, что операторы вагонов будут очень внимательны к заявкам сегодня экспортеров Сибири». При этом первый замминистра подчеркнул, что аграрии со своей стороны должны обеспечить оперативную загрузку вагонов.
Информационное агентство РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» выступает Генеральным информационным партнером пятнадцатого Красноярского экономического форума.
Прайм: последние новости
Мосгорсуд подтвердил 8-летний срок для Улюкаева, но убрал запрет работать чиновником Центр по безопасности полётов Британии ответил РФ о проверке борта "Аэрофлота" и извинился Дайджест российских СМИ – 13 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США255
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии244
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН235
Украинцы жалуются на русский язык88
Глава ЦРУ похвалился убийством «пары сотен русских»175
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение