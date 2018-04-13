Аграриям Сибири надо сосредоточиться на экспорте в КНР и Юго-Восточную Азию — Минсельхоз

"Тема экспорта для Сибири будет являться ключевой. Весь потенциал роста, который мы видим, по направлениям может быть сориентирован на китайский рынок, на Юго-Восточную Азию, чтобы не конкурировать с ЦФО (Центральным федеральным округом — ред.) с более благоприятными погодными условиями и большей активностью сельхозтоваропроизводителей на местном рынке, плюс меньше логистических издержек. Поэтому мы ориентируем, чтобы вы в первую очередь сконцентрировали усилия на торговле с Юго-Восточной Азией", — сообщил Куценко.

Первый замглавы Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов рассказал, что в ближайшие годы будет вестись работа по сокращению объема зерна в элеваторах в Сибири.

"Так называемый интервенционный фонд, объем которого хранится на элеваторах в Сибири, мы его будем сокращать, мы будем освобождать элеваторы для линейных экспортных партий, погрузок, и в том числе для линейных поставок внутри страны… Мы рассчитываем, что в течение ближайших двух лет запасы сократятся наполовину", — сообщил Хатуов.

Он также отметил, что «есть полное понимание того, что операторы вагонов будут очень внимательны к заявкам сегодня экспортеров Сибири». При этом первый замминистра подчеркнул, что аграрии со своей стороны должны обеспечить оперативную загрузку вагонов.