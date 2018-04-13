Ещё
Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 13 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 13 апреля 

Агентство «Москва» 38 минут назад
10:00 — Круглый стол в Госдуме на тему «25 лет создания современного нотариата. Итоги и перспективы».
11:00 — Круглый стол в комитете Госдумы по энергетике на тему «Проблемы законодательного регулирования деятельности нефтегазовых сервисов России».
11:00 — Круглый стол в Торгово-промышленной палате РФ на тему «Обеспечение безопасности в торгово-развлекательных центрах: проблемы и решения».
11:00 — Круглый стол в Москомархитектуре на тему «Генеральный план и Правила землепользования и застройки».
11:30 — Пресс-конференция руководителя департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова на тему «Дни исторического и культурного наследия в Москве».
12:00 — Круглый стол при участии Общественной палаты РФ на тему «Социальные сети и возможности их регулирования».
12:00 — Совещание в Совете Федерации на тему «Проблемы модернизации ЖКХ на основе концессионных соглашений и пути дальнейшего совершенствования законодательства РФ о концессионных соглашениях».
14:00 — Конференция по вопросам поддержки и защиты прав инвалидов и детей-инвалидов в Общественной палате РФ на тему «Объединение как площадка для развития, партнерства, ресурсной поддержки».
Агентство «Москва»: последние новости
Российское историческое общество опубликовало архивы Минобороны РФ о восстании в концлагере Собибор Обзор московских событий в СМИ за 13 апреля Массовые проверки в целях борьбы с наркоманией проведут в аптеках и почтовых отделениях Москвы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ резко ответила на заявление США260
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии245
Захарова сочла безумием исключение РФ из СБ ООН239
Украинцы жалуются на русский язык90
В Атлантике обнаружили признаки глобальной катастрофы11
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение