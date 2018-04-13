Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 13 апреля

10:00 — Круглый стол в Госдуме на тему «25 лет создания современного нотариата. Итоги и перспективы».

11:00 — Круглый стол в комитете Госдумы по энергетике на тему «Проблемы законодательного регулирования деятельности нефтегазовых сервисов России ».

11:00 — Круглый стол в Торгово-промышленной палате РФ на тему «Обеспечение безопасности в торгово-развлекательных центрах: проблемы и решения».

11:00 — Круглый стол в Москомархитектуре на тему «Генеральный план и Правила землепользования и застройки».

12:00 — Круглый стол при участии Общественной палаты РФ на тему «Социальные сети и возможности их регулирования».

12:00 — Совещание в Совете Федерации на тему «Проблемы модернизации ЖКХ на основе концессионных соглашений и пути дальнейшего совершенствования законодательства РФ о концессионных соглашениях».

14:00 — Конференция по вопросам поддержки и защиты прав инвалидов и детей-инвалидов в Общественной палате РФ на тему «Объединение как площадка для развития, партнерства, ресурсной поддержки».