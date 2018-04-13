Всемирный банк прогнозирует, что рост экономики Вьетнама в ближайшие годы достигнет 6,5%

ХАНОЙ , 13 апреля. / ТАСС /. Рост экономики Вьетнама в период до 2020 года сохранится на уровне не менее 6,5% в год. Такой прогноз содержится в представленном Всемирным банком (ВБ) обновленном докладе об экономической ситуации в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе, сообщает в пятницу газета Nhandan.

Экономисты ВБ полагают, что среднесрочные перспективы экономического развития Вьетнама выглядят довольно положительно. В стране продолжит сохраняться макроэкономическая стабильность, а рост экономики будет колебаться в пределах 6,5%. Основным двигателем развития вьетнамской экономики продолжает оставаться промышленное производство, подъем которого в среднесрочной перспективе составит 8,1%. Высокие показатели также продемонстрирует сфера услуг — не менее 6,7% ежегодно в период до 2020 года.

В докладе отмечается, что несмотря на позитивные прогнозы развития вьетнамской экономики, перед страной стоит множество вызовов. Эксперты ВБ считают, что Вьетнаму необходимо предпринять комплекс мер по укреплению макроэкономической стабильности наряду с проведением структурных реформ, повышением производительности труда и продолжением совершенствования рыночно-хозяйственных механизмов в экономике.