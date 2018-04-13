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Короткий путь домой: как «Пасхальный дар» помогает бездомным животным
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Короткий путь домой: как «Пасхальный дар» помогает бездомным животным 

Mos.ru 56 минут назад
Фото: Mos.ru
Фестиваль «Пасхальный дар», который проходит на 38 площадках по всей столице, стал праздником не только для москвичей и гостей города, но и для бездомных животных.
На Тверском бульваре запустили спецпроект «Четвероногий друг». Здесь на мастер-классах научат делать ошейники и адресные бирки, а также расскажут, как ухаживать за питомцами и помогать животным. Возле памятника Клименту Тимирязеву открыт фестивальный зоомагазин, где можно купить товары для бездомных собак и кошек и подарить их благотворительным фондам. Еще один способ помочь — отправить СМС на номер 7715.
Программу для «Четвероного друга» организаторы готовили вместе с благотворительными фондами. Их руководители рассказали mos.ru, как на пасхальном фестивале можно помочь животным. По их словам, поддержка деньгами не самое главное, а беспородные кошки и собаки из приютов ничуть не хуже породистых питомцев.
Екатерина Зубенко: Люди с удовольствием участвовали в благотворительных акциях
Президент фонда «Лапа дружбы»
— Фонд помощи животным «Лапа дружбы» подготовил к фестивалю программу, которая состояла из нескольких частей. Самое главное, мы привезли из Кожуховского приюта животных. Они у нас самые социальные: с удовольствием общаются со взрослыми, с детьми, ладят между собой. В этой части все прошло просто потрясающе, и спасибо огромное «Московским ярмаркам», потому что действительно организация была на очень высоком уровне.
Вторая часть нашей программы — мастер-классы по вязанию ошейников из паракорда для животных. В субботу было немного ветрено и пришло 12 детей, а в воскресенье детей было очень много — и в итоге мастер-класс продлился не час, а два.
Люди с удовольствием участвовали в акциях, гуляли с собаками, фотографировались. Некоторые собаки в прошлые выходные, 7 и 8 апреля, нашли дом. Представители нашего фонда ездили провожать их новых хозяев, чтобы рассказать о животных, заключить договор о передаче. Получился такой хеппи-энд. В пятницу, 13 апреля, мы привезем около 10 собак и тоже надеемся, что кто-нибудь их заберет.
На площадке можно было отправить СМС на короткий номер и с телефона перевести деньги на общий счет, но многие хотели помочь прямо на месте, поэтому ходили в зоомагазин, покупали корм, консервы, лакомства и угощали собак. Еще на площадке поставили корзины, куда можно было положить корм, и к концу дня кураторы делили эти пожертвования на четыре фонда, которые участвовали в «Пасхальном даре» 7 и 8 апреля.
Фестиваль — это потрясающе: люди, гуляя по Тверскому бульвару, могут узнать о жизни приюта и помочь. Людям приятно было помогать. Наверное, каждый человек, который приходил в домик-зоомагазин, обязательно потом покупал лакомства, консервы или корм.
Информационная поддержка для нас очень важна. Мы говорим о том, что помощь выражается не только в финансах, это всего лишь один из многих способов. Самый главный — приехать в приют, погулять с животным, научить его чему-то. Иногда нужна помощь с машиной, чтобы отвезти животное в клинику и сделать рентген. Вариантов помочь очень много, и люди откликаются, жертвуют деньгами и, главное, своим временем.
Алиса Бурса: Фестиваль — очень важная совместная работа фондов и города
Руководитель центра реабилитации животных «Юна»
— На фестивале у нас проходит выставка-пристройство кошек. Также мы проводим мастер-классы для детей, уроки доброты, рассказываем всем посетителям о нашем центре, о том, что такое приют и как ему можно помочь. Мастер-классы каждый день разные. Например, дети делают игрушки для кошек, а параллельно мы им рассказываем, как кошки живут в приютах. Ветеринарные врачи проводят занятие «Поиграем в Айболита» и объясняют ребятам, как правильно обращаться с животными, их осматривать. Дети любят это больше всего.
На нашей площадке в выходные было очень много взрослых и детей. Радует, что люди действительно вовлечены: они сделали нам много подарков, например, передавали корма для кошек.
С фестиваля уже уехала домой замечательная кошечка Мишель, еще несколько людей думают. Мы за осознанный выбор — чтобы люди не выбирали животное на эмоциях, а думали, возможно, как-то готовились. С некоторыми мы уже на связи, и я надеюсь, что в ближайшее время еще пара кошек обретет семью.
Наша задача — показать, что бездомные животные ничуть не хуже породистых. Мы впервые на таком мероприятии и считаем, что очень важно рассказывать людям, что приюты — это здорово, что им нужно помогать. Мы своим примером хотим вдохновить и другие фонды, чтобы они тоже поучаствовали в подобных мероприятиях, а также привлечь волонтеров. Это очень важная большая совместная работа фондов и Правительства Москвы, и мы рады, что это действительно сейчас получается.
Горожане в последнее время стали больше жертвовать на помощь животным. Если раньше им помогали в основном зоозащитники, то сейчас самые обычные люди задумываются об этом. Каждый для себя находит какой-то свой способ: кто-то привозит корм, кто-то приезжает погулять с животными, кто-то перечисляет пожертвования. Способов много, и здорово, что о них людям рассказывают, так что каждый может найти что-то по душе и помогать на постоянной основе.
Светлана Сафонова: Никто не проходил мимо, не оставался равнодушным
Исполняющий обязанности директора фонда «Дарящие надежду»
— 7 и 8 апреля фонды привезли на фестиваль своих животных, провели мастер-классы, основные задачи которых — образование и обучение ответственному отношению к животным. Поэтому все, что мы делали (были ли это танцы с собаками или мастер-классы «Юный доктор Айболит»), так или иначе касалось этой темы.
В воскресенье на площадке было очень много людей, поскольку была Пасха и погода чудесная. И никто не проходил мимо, не оставался равнодушным: все подходили, знакомились, общались с собаками. У нас были лекции зоопсихолога и фелинолога, и люди, у которых возникают проблемы с собакой или кошкой, с удовольствием слушали советы наших специалистов.
Мне очень хочется думать, что для гостей фестиваля это не праздная прогулка. Что-то останется в их сердцах. Возможно, кто-то захочет стать волонтером, кто-то — приютить собаку или кошку, как-то еще принять участие в деятельности фонда.
На нашем стенде было 11 собак, также мы привезем их в пятницу, 13 апреля. Взять собаку — это серьезный шаг, он требует повышенной ответственности. Я надеюсь, что все сложится и некоторые наши питомцы обретут семью и дом. Все они социализированы, привиты, стерилизованы, давно общаются с человеком и готовы переехать в семью.
Здорово, что Правительство Москвы обратило внимание на такую важнейшую тему, как проблема бездомных животных в нашей стране, и пригласило фонды и приюты.
В последние годы люди стали больше жертвовать. Нашему фонду семь лет, и первое время, когда мы начинали работать, многие говорили: «Вы помогаете животным? Лучше детям помогайте, старикам!» Сейчас мы таких вопросов не слышим: общество понимает, что нельзя быть жестоким к слабым, а бездомные животные — самые беззащитные из наших соседей. Люди уже сами видят, как важно помогать, и жертвуют, тратят выходные, чтобы на своих машинах перевозить корм или животных. К счастью, люди не жалеют частичку себя, своих возможностей, чтобы отдать их нуждающимся.
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