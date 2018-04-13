Любить футбол, быть девушкой и знать наизусть Коран

Египте, Саудовской Аравии, ОАЭ. Хафизами — чтецами Корана наизусть — становятся по разным причинам. Для одних это мечта всей жизни, для других — стечение обстоятельств или воля родителей. Чтобы стать хафизом, мусульманин должен пройти обучение в специальной школе. Такие учебные заведения есть и в России — в Чечне Ингушетии , и за рубежом — в Турции

Коран состоит из 114 сур (глав) и 6236 аятов (стихов). Это около 600 страниц. На то, чтобы освоить их, ученики тратят от полугода до нескольких лет. После этого они сдают экзамен на иджазу (документ, подтверждающий право преподавать шариатские науки) с иснадом (непрерывная цепь преемственности до самого пророка Мухаммада).

Предназначение хафиза — сохранить знания и научить людей правильно читать священную книгу, так как Коран нужен мусульманину как в повседневной жизни, так и при разрешении юридических и экономических споров. Поэтому Коран хафиз всегда был одним из самых уважаемых людей в поселении.

Макка Тайсумова: «Религия не загоняет меня в рамки»

Макке Тайсумовой 25 лет, она из Грозного . В аудитории с 40 студентами сложно узнать в этой девушке учителя. Макка начала интересоваться арабским языком в 13 лет, когда во время летних каникул по соседству открыли медресе. Пойдя туда из любопытства, она и представить себе не могла, что в 25 лет всего за шесть месяцев выучит наизусть Коран и будет преподавать исламские дисциплины. Начиная беседу, девушка предупреждает, что не умеет красиво говорить, но уже через пять минут, забыв обо всем, воодушевленно, где-то улыбаясь, а где-то вытирая слезы, рассказывает.

В Чеченской Республике хафизов готовят в пяти школах. Но все они рассчитаны только на парней, поэтому девушек, знающих Коран наизусть, в регионе не так много. Учителем Макки стала Савсан из Сирии , которая вместе с братом, известным богословом шейхом Махиром, жила в Грозном чуть больше полугода.

"Нас было около 70 девушек у Савсан. Из них заучивание Корана закончили только три. Учили по четыре-пять страниц в день, но в конце я уже могла осилить один джуз в день, то есть 20 страниц. По мере того как мы заучивали, наша память увеличивалась, нам становилось легче, и то, что казалось поначалу нереальным, стало вдруг возможным", — рассказывает Тайсумова.

Одновременно девушка училась в Российском исламском университете в Грозном, где она сейчас работает преподавателем. Днем посещала занятия, закрывала сессии, общалась с подругами, а вечером ходила к своему учителю и занималась до ночи.

"Меня каждый день отец встречал после занятий, и, помню, в последний вечер я ему сказала, что закончила. Он подумал, что, как обычно, говорю про день, но я уточнила, что полностью закончила, и заплакала от счастья", — говорит собеседница ТАСС

Благодаря шариатским наукам, которые Макка изучала в вузе, она не только знает Коран на арабском языке, но умеет еще переводить и толковать. Она окончила университет без единой четверки и уже сама подготовила пять хафизов.

"У меня сейчас семь групп в университете — это около 160 девушек. Учебная программа университета не рассчитана на подготовку хафизов. Изучают по одному джузу в год — на факультативных занятиях, после обеда. Старюсь быть строгой и требовательной, отбираю телефоны на время урока, ставлю двойки, когда заслуживают. Студенты относятся ко мне с уважением. Когда иду по коридору, слышу шепот: «Тише, Макка идет», — рассказывает Тайсумова.

Испанией. Любовь к знаниям у Макки с детства. Когда ее сверстники играли на улице, она зачитывалась Конан Дойлем в библиотеке дедушки. С юности девушка любит географию, увлечена Италией

"Обидно бывает, когда вокруг религиозного человека строят рамки, выставляют его ограниченным человеком. Я обычная девушка, чья мечта со школьной скамьи — стать учителем — совпала с любовью к религии. В свободное время общаюсь с друзьями, рисую пейзажи и делаю разные изделия из бисера", — говорит Макка.

Макка Тайсумова — первый хафиз в своей семье, но не последний. Во время своей учебы она уговорила отца отдать в школу подготовки хранителей Корана и своего брата. Теперь он тоже хафиз.

Ахмед Албогачиев: «Чтение Корана не мешает болеть за »Спартак"

Жителю Ингушетии Ахмеду Албогачиеву — 33, он — тоже Коран хафиз. Албогачиев работает в правительственном гараже водителем, возит помощника-советника главы Ингушетии по религиозным вопросам Магомед-хаджи Албогачиева, своего отца. После работы воспитывает четверых детей, болеет за футбольный клуб «Спартак», иногда играет в футбол на PlayStation. Ахмед поясняет, что такой быт не мешает ему преследовать главную цели в жизни — познать глубокий смысл Корана.

"В 1992 году в Бишкеке я начал учить Коран. Мне тогда было 12 лет. Я с детства слушал Коран, мне нравилось, как на арабском языке его читали чтецы Абдулбасит Абдуссамад, Махмуд Халиль аль-Хусари. Наверное, это больше всего и направило меня на этот путь", — говорит Албогачиев.

В Бишкеке он выучил арабский алфавит и буквы. «Я не могу сказать, что что-то не получалось. Как и все мальчишки, я периодически баловался. За непослушание меня могли не выпустить с друзьями поиграть на улицу, говорили, что какое-то время я буду сидеть дома, пока не выучу», — вспоминает хафиз.

По его словам, в те годы самым сложным для него было расставание с родителями. Они уехали из Бишкека в 1992 году, а его оставили в столице новой Киргизской Республики , где только строилось суверенное государство и жизнь людей была далека от идеальной.

"Конечно, маленькому мальчику было тяжело без родителей. Я проснулся, спросил, где мама и папа, а мне сказали, что они уехали. Я заплакал. Учился я не в медресе, а у знакомого родителей — Магомеда, где меня оставили", — рассказывает хафиз. Друга семьи и его супругу Албогачиев считает своими вторыми родителями.

В 1994 году постигший первые азы Корана Ахмед Албогачиев вернулся на Северный Кавказ. Правда, не в родительский дом, а в Левашинский район Республики Дагестан , чтобы продолжить свое духовное образование в медресе. На этот раз его наставником стал уроженец Таджикистана Мухитдин.

Учеба в дагестанском медресе шла строго по расписанию: ученики вставали на утренний намаз, потом до 8–9 утра читали Коран, затем завтракали и возвращались к читке Корана до обеденного намаза. После этого подростки отдыхали 40 минут и вновь читали Коран до третьего намаза. Затем было полтора часа свободного времени, когда дети играли.

В конце 90-х Албогачиев сдал экзамен на знание Корана в Арабских Эмиратах и только в 2000-х годах вернулся домой, в Ингушетию.

"Познание Корана позволило мне сделать правильный выбор в детстве и юности, а все остальное еще впереди. Я знаю, что на верном пути и двигаюсь в правильном направлении", — уверен Ахмед Албогачиев.

Камиль хазрат Самигуллин: «Это как олимпийским чемпионом стать»

Муфтий Татарстана и руководитель регионального Духовного управления мусульман (ДУМ) Камиль хазрат Самигуллин с детства мечтал стать преподавателем в медресе. В 19 лет он уехал в Стамбул и учил там Коран около трех лет. Сейчас муфтию 32 года.

"Я вундеркиндом не был, поэтому мне приходилось трудом всего добиваться. Целый день уходил на то, чтобы заучить одну страницу, — я считал, что у меня памяти нет. Тем более когда мы учились, в медресе была система «в десять отбой, в три подъем». Получается пять часов сна, и в понедельник и четверг обязательно уразу (пост) надо было держать. Я поражался детям, которые за 20 минут могли выучить страницу", — рассказывает он.

В школе учились и юноши, и маленькие дети. В медресе все приезжали с разными намерениями. Кого-то заставляли родители, кто-то учил очень быстро, чтобы скорее уйти из школы. Камиль хазрат и сам хотел все бросить и уехать, но уговорил учитель.

"Учить одну страницу, две — это одно, человек не прочувствует. Но когда у тебя уже накопился багаж, а впереди — длинная дорога и нужно не потерять то, что ты уже выучил, иногда приходит отчаяние. В этот момент нужно наставление старшего товарища, правильное наставление. Армию ты хоть как пройдешь, а выйти из школы хафизов же нужно с каким-то багажом — это как олимпийским чемпионом стать", — говорит муфтий.

Около полугода Камиль хазрат сдавал экзамен, затем получил иджазу. Сейчас он обучает Корану своих детей.

"Они у меня маленькие — стимулируешь, говоришь: вот новую суру выучишь — подарок дам. Вечерами садимся, я читаю вслух, дети — повторяют, у них намного лучше память", — рассказывает муфтий.

Чтобы не забывать Коран, говорит глава татарстанского ДУМ, его нужно перечитывать раз в неделю, при этом каждый день повторять один джуз (примерно одна из тридцати равных частей Корана). Муфтий считает, что спорт дисциплинирует — у него коричневый пояс по джиу-джитсу и тренировки три раза в неделю. «Главное — не стать хафизом, а умереть хафизом», — говорит Камиль хазрат Самигуллин.

Гулия Керлин, Таисия Боршигова, Виталий Халевин