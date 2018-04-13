Кузбасский депутат Госдумы предложил заменить ж/д переезды путепроводами

Кузбасский депутат Госдумы РФ предложил в рамках безопасности заменить железнодорожные переезды путепроводами.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев выступил с инициативой заменить железнодорожные переезды путепроводами. Правительство может рассмотреть инициативу о ликвидации автомобильных переездов через железнодорожные пути посредством строительства путепроводов. Об этом сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ за последние 6 лет.

Депутат Госдумы Павел Федяев в рамках встречи, на которой парламентарии задавали вопросы от своих фракций, поднял тему травматизма и аварийности на железной дороге. Он подчеркнул, что за прошлый год на переездах произошло 242 ДТП, что на 17,5 процентов выше, чем в 2016-ом. В связи с этим Федяев выступил с предложением ликвидации железнодорожных переездов, которые располагаются на одном уровне с магистралями.

Кемеровская область — это промышленный регион и угольные предприятия строились таким образом, чтобы шахтёры могли пешком ходить на работу. И в процессе развития получилось, что города просто окружили угольные предприятия, что повлекло за собой строительство железных дорог, посредством которых транспортировали уголь. И в итоге в настоящее время огромное количество железных дорог пересекают жилые города. И ситуации, когда службы спасения, полиция, скорая помощь и пожарные не могут проехать на место происшествия, оказать помощь нашим гражданам, когда помощь нужна в экстренном порядке, случаются практически в каждом шахтерском городе. При этом отдельные переезды закрывают на время до 19:00, и, конечно, это создает многокилометровые пробки. В связи с этим ликвидация железнодорожных переездов, расположенных на одном уровне с автомобильными дорогами посредством строительства путепроводов по единому типовому проекту, с выделением средств из федерального бюджета ежегодно принесло бы огромную пользу нашему региону», — прокомментировал заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту и строительству Павел Федяев.

Премьер-министр Дмитрий Медведев согласился, что данная проблема относится к числу наиболее опасных и требующих государственного внимания.

«Я думаю, что создание переездов по стандартному единому проекту, в принципе, могло бы быть неплохой идеей в тех случаях, когда речь идёт о достаточно стандартизованных ситуациях», — сказал Дмитрий Медведев.