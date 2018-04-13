Планетарий пригласил школьников в День космонавтики-2018

За несколько минут можно усвоить сложные законы физики. Приложил руку — пошел электромагнитный импульс, раскрутил глобус — и увидел вихревые потоки. У многих школьников необычные уроки и учителя, которые выходят на прямую связь с международной космической станцией.

— Космонавты спрашивали как ребята себя чувствуют, какую подготовку пришли, делают ли утром зарядку. Рассказали как проходит их утро на Международной космической станции, — говорит заместитель директора Большого новосибирского планетария Татьяна Белоусова

— А космонавты делают зарядку в космосе?

— Делают, и зубы чистят. Это у них целая подготовка.

Еще можно было узнать многое о подготовке к полетам. Например, что в космонавты не берут очень больших людей. Размер обуви — до 45-го, рост — до 190 см. Минимум на пять сантиметров человек подрастет в невесомости — вытянется позвоночник. Унитазы на станции специальные, похожие на земные, только с мощными насосами внутри, чтобы ничего не разлетелось по отсеку. А фильм «Белое солнце пустыни» перед полетом смотрят не потому, что традиция. Просто этот фильм считается образцом операторской работы, и пилоты учатся правильно выставлять кадр. Ну и, конечно, космическая еда — в планетарии ее можно купить на любой вкус. Борщ, рассольник, мясо с овощами — все очень быстро разбирают.

На стендах — настоящий автограф Гагарина и ручка без чернил — иначе в невесомости писать нельзя. А рядом — модель черной дыры. Даже самые маленькие знают, что если в нее засосет нашу планету, несдобровать всем землянам.

Прошли три лекции. Одна из них о солнечной активности. Звезды сложились так, что в День космонавтики светило не вызовет магнитных бурь. А еще просили лектора за десять секунд рассказать о теории большого взрыва. Уложился в срок.

«Сначала не было ничего, маленькая точка. А потом из нее в считанные секунды родилась та вселенная, которую мы знаем», — говорит заместитель директора Большого новосибирского планетария Илья Орлов

В космическом квесте участники говорят «поехали», машут рукой и отвечают на восемь вопросов. Например, в Китае в космос летают тайконавты, а первым живым существом из Франции на орбите стала кошка. У каждого стало чуть больше знаний о нашей Вселенной.