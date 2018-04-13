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Качели проверяют на безопасность
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Качели проверяют на безопасность 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Десятки тысячи человек, 10 тысяч единиц спецтехники задействованы в работах по благоустройству столицы. Об этом 12 апреля заявил заместитель начальника Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Леонид Бородулин.
Работы по приведению в порядок столицы стартовали с понедельника. Проводится текущий ремонт дорог и строительных объектов, детских и спортивных площадок, промывка фасадов и витрин зданий, опор освещения, дорожных знаков. В городе чистят и восстанавливают газоны, цветники, высаживают деревья и кустарники.
Большое количество нарушений при проведении основных работ инспекторы ОАТИ выявили на востоке, северо-востоке города и в северном округе столицы. На 87 объектах выявлены нарушения при проведении первоочередных работ — уборке мусора и сугробов с газонов, инспекторами ОАТИ даны предписания к их устранению в кратчайшие сроки. В основном нарушения такого рода выявлены в самых озелененных округах — Юго-Восточном, Северо-Западном, Восточном. Фасады зданий и места строек выборочно обследовали и промыли специальным шампунем. На 119 объектах в столице оформлены предписания на ремонт или замену тротуарных плит.
— Плитка держится хорошо, нормально перенесла зиму. Разрушения на локальных участках в основном произошли из-за грунтовых вод, — отметил Леонид Бородулин.
Нет замечаний в этом году у ОАТИ и к Московскому метрополитену, который занимается промывкой вестибюлей своих 215 станций.
В план работ включены все 23 тысячи дворовых территорий. При этом коммунальные службы особое внимание уделяют детским и спортивным площадкам — после зимы их проверяют, в том числе и на безопасность. Так, например, не должны быть ослаблены после оттаяния грунта железные стойки качелей, ограждений.
Проверяется и целостность качелей и горок.
— Каждый год мы успешно готовим город к майским праздникам, проверяем качество проведенных работ. Мы уверены, вся уборка будет выполнена в полном объеме уже к 21 апреля, — пообещал Леонид Бородулин.
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