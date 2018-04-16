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МИД рассказал о подготовке законопроекта в ответ на санкции США
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МИД рассказал о подготовке законопроекта в ответ на санкции США 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Заместитель министра иностранных дел России Сергея Рябков рассказал о работе над принятием законопроекта, предусматривающего меры в ответ на введение санкций со стороны США, передает РИА «Новости».
"Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий. Мы не можем сейчас конкретизировать, что и когда будет происходить. Но с политической точки зрения говоря, с позиции МИДа, мы видим потребность в том, чтобы это было осуществлено достаточно динамично", — сказал Рябков.
Ранее сообщалось, что минфин США объявит о новых антироссийских санкциях 16 апреля. Эти ограничения будут касаться компаний, якобы связанных с поставкой Сирии технологий по производству химоружия.
"Газета.Ru" следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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