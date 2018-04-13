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Кабмин утвердил ФЦП по развитию уголовно-исполнительной системы до 2026 года
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Кабмин утвердил ФЦП по развитию уголовно-исполнительной системы до 2026 года 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило федеральную целевую программу «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)», на финансирование программы планируется выделить из средств федерального бюджета более 54,943 млрд рублей. Соответствующее постановление размещено на официальном сайте правительства.
"Программа направлена на приведение следственных изоляторов и исправительных, лечебных исправительных и лечебно-профилактических учреждений в соответствие с российским законодательством и международными стандартами", — говорится в справке к документу.
Уточняется, что в рамках программы предполагается реконструкция следственных изоляторов, больниц, лечебных корпусов, медицинских частей, здравпунктов, а также создание дополнительных рабочих мест для осужденных к лишению свободы.
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