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Суд вернул «Яблоку» иски об отмене итогов выборов на двух участках в Нижнем Новгороде
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Суд вернул «Яблоку» иски об отмене итогов выборов на двух участках в Нижнем Новгороде 

РИА «ФедералПресс» 47 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Канавинский районный суд Нижнего Новгорода вернул партии «Яблоко» иски об отмене результатов голосования на выборах президента России на избирательных участках №№ 2366 и 2319.
«Я получил определение о возврате административных исковых заявлений в связи нарушением требований к прилагаемым к исковому заявлению документов», — сообщил «ФедералПресс» председатель нижегородского регионального отделения (НРО) «Яблока» Олег Родин.
По его словам, суд даже не выносил определение об оставлении искового заявления без движения, что предоставило бы возможность донести недостающие документы.
«Мы будем подавать частную жалобу на данные определения», — добавил собеседник агентства.
Как сообщалось ранее, суть исковых заявлений состояла в том, что участковая избирательная комиссия № 2366 в полном составе удалилась из помещения комиссии, не утвердив итоги голосования. Впоследствии в системе ГАС «Выборы» появились результаты, которые расходились с результатами подсчета на избирательном участке, утверждали в нижегородском «Яблоке».
На УИК № 2319, по мнению заявителей, выявлены нарушения процедуры голосования вне помещения: в больницу № 39 избирательная комиссия выезжала без реестра для голосования вне помещения, что недопустимо. Также комиссия позволила проголосовать сотрудникам больницы, что запрещено законом и исказило волеизъявление граждан, сообщали в НРО партии.
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