Эксперты рассказали, как свести к минимуму протестные риски в России

МОСКВА , 13 апр — РИА Новости . Минимизации протестных рисков, связанных с кризисными ситуациями в российских регионах, могут помочь заранее созданные антикризисные планы и антикризисные команды, считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».

Эксперты холдинга подготовили доклад «Источники и риски протестной активности в 2018 году», основываясь на результатах фокус-групп и глубинных интервью, которые проводились в более чем 20 регионах, и результатах более 200 неформализованных экспертных интервью.

По словам авторов доклада, наиболее острыми и масштабными на данный момент остаются четыре формы протестов: экологические протесты, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами.

Эксперты указывают, что сейчас не отлажена система реагирования на риски как с точки зрения получения информации, так и с точки зрения коммуникационных навыков тех представителей власти, которые начинают работать с этими рисками.

"Вновь назначаемые врио губернаторов в подавляющем большинстве не имеют публичного политического опыта и в ряде случае не способны справиться с такими кризисами", — говорится в докладе.

Отмечен и «дефицит эмпатии между гражданами и властью». Авторы доклада подчеркивают важность «диагностики внутриэлитных расколов на федеральном и региональном уровне, которые могут стать катализаторами протестов» для предотвращения рисков.

Эксперты говорят о необходимости обучения представителей власти оперативному коммуникативному реагированию. Важна, по их словам, «готовность принять протест, сделать шаги к пониманию мотивов протестующих».

Важным для предотвращения рисков им представляется и «наличие заранее разработанных антикризисных планов и антикризисных команд, способных на время перехватить управление информационными потоками при возникновении проблемных ситуаций».

Как одну из ошибок в системе реагирования и коммуникации с населением авторы доклада упоминают отсутствие полноценной стратегической работы по образованию и информированию населения, например, в области экологии.

В результате «вакуум знаний заполняется самыми абсурдными представлениями, взятыми из неверифицируемых источников, а властям приходится каждый раз действовать в режиме кризисного реагирования, при этом находясь под давлением мифологизированных представлений».

Наиболее эффективной среди типовых моделей реагирования власти на протестные вызовы эксперты считают включение лидеров протестов в форматы решения проблем, в дискуссионные группы.