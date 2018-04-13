Эксперты рассказали, как свести к минимуму протестные риски в России 

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минимизации протестных рисков, связанных с кризисными ситуациями в российских регионах, могут помочь заранее созданные антикризисные планы и антикризисные команды, считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Эксперты холдинга подготовили доклад «Источники и риски протестной активности в 2018 году», основываясь на результатах фокус-групп и глубинных интервью, которые проводились в более чем 20 регионах, и результатах более 200 неформализованных экспертных интервью.
По словам авторов доклада, наиболее острыми и масштабными на данный момент остаются четыре формы протестов: экологические протесты, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами.
Эксперты указывают, что сейчас не отлажена система реагирования на риски как с точки зрения получения информации, так и с точки зрения коммуникационных навыков тех представителей власти, которые начинают работать с этими рисками.
"Вновь назначаемые врио губернаторов в подавляющем большинстве не имеют публичного политического опыта и в ряде случае не способны справиться с такими кризисами", — говорится в докладе.
Отмечен и «дефицит эмпатии между гражданами и властью». Авторы доклада подчеркивают важность «диагностики внутриэлитных расколов на федеральном и региональном уровне, которые могут стать катализаторами протестов» для предотвращения рисков.
Эксперты говорят о необходимости обучения представителей власти оперативному коммуникативному реагированию. Важна, по их словам, «готовность принять протест, сделать шаги к пониманию мотивов протестующих».
Важным для предотвращения рисков им представляется и «наличие заранее разработанных антикризисных планов и антикризисных команд, способных на время перехватить управление информационными потоками при возникновении проблемных ситуаций».
Как одну из ошибок в системе реагирования и коммуникации с населением авторы доклада упоминают отсутствие полноценной стратегической работы по образованию и информированию населения, например, в области экологии.
В результате «вакуум знаний заполняется самыми абсурдными представлениями, взятыми из неверифицируемых источников, а властям приходится каждый раз действовать в режиме кризисного реагирования, при этом находясь под давлением мифологизированных представлений».
Наиболее эффективной среди типовых моделей реагирования власти на протестные вызовы эксперты считают включение лидеров протестов в форматы решения проблем, в дискуссионные группы.