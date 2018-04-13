Ещё
Эксперты рассказали, как свести к минимуму протестные риски в России
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты рассказали, как свести к минимуму протестные риски в России 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Минимизации протестных рисков, связанных с кризисными ситуациями в российских регионах, могут помочь заранее созданные антикризисные планы и антикризисные команды, считают эксперты коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг».
Эксперты холдинга подготовили доклад «Источники и риски протестной активности в 2018 году», основываясь на результатах фокус-групп и глубинных интервью, которые проводились в более чем 20 регионах, и результатах более 200 неформализованных экспертных интервью.
По словам авторов доклада, наиболее острыми и масштабными на данный момент остаются четыре формы протестов: экологические протесты, выступления обманутых дольщиков и вкладчиков, а также протесты, вызванные чрезвычайными ситуациями и техногенными катастрофами.
Эксперты указывают, что сейчас не отлажена система реагирования на риски как с точки зрения получения информации, так и с точки зрения коммуникационных навыков тех представителей власти, которые начинают работать с этими рисками.
"Вновь назначаемые врио губернаторов в подавляющем большинстве не имеют публичного политического опыта и в ряде случае не способны справиться с такими кризисами", — говорится в докладе.
Отмечен и «дефицит эмпатии между гражданами и властью». Авторы доклада подчеркивают важность «диагностики внутриэлитных расколов на федеральном и региональном уровне, которые могут стать катализаторами протестов» для предотвращения рисков.
Эксперты говорят о необходимости обучения представителей власти оперативному коммуникативному реагированию. Важна, по их словам, «готовность принять протест, сделать шаги к пониманию мотивов протестующих».
Важным для предотвращения рисков им представляется и «наличие заранее разработанных антикризисных планов и антикризисных команд, способных на время перехватить управление информационными потоками при возникновении проблемных ситуаций».
Как одну из ошибок в системе реагирования и коммуникации с населением авторы доклада упоминают отсутствие полноценной стратегической работы по образованию и информированию населения, например, в области экологии.
В результате «вакуум знаний заполняется самыми абсурдными представлениями, взятыми из неверифицируемых источников, а властям приходится каждый раз действовать в режиме кризисного реагирования, при этом находясь под давлением мифологизированных представлений».
Наиболее эффективной среди типовых моделей реагирования власти на протестные вызовы эксперты считают включение лидеров протестов в форматы решения проблем, в дискуссионные группы.
РИА Новости: последние новости
Улюкаеву разрешили работать в госорганах В ЕР выступили против индексации пенсий руководству Камчатского края Улюкаев попросил Мосгорсуд допустить к защите его жену
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии466
Суд изменил приговор Улюкаеву226
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники303
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии71
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение