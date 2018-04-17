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На востоке Москвы зафиксировано четырёхкратное превышение уровня сероводорода
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На востоке Москвы зафиксировано четырёхкратное превышение уровня сероводорода
Говорит Москва
1 час назад
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Капитал страны
В Выхине-Жулебине показатели превышали предельно допустимую концентрацию более чем в два раза, в Рязанском районе и Новокосине — почти в 2 раза, а в Марьине и
Люблине
— примерно в 1,5 раза.
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