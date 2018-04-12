Ещё
В День космонавтики на ВДНХ представили радиостанцию первого спутника Земли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В День космонавтики на ВДНХ представили радиостанцию первого спутника Земли 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. В открывшемся на ВДНХ центре «Космонавтика и авиация» представлена бортовая радиостанция Д-200 первого искусственного спутника Земли (ИСЗ), говорится в сообщении холдинга «Российские космические системы» (РКС).
Этот прибор более 60 лет назад передал на Землю знаменитые сигналы «бип-бип» с первого в истории человечества космического аппарата, теперь на ВДНХ его может увидеть любой желающий.
"Радиостанция, созданная в НИИ-885 (сегодня РКС) в 1957 году — стала частью постоянной экспозиции Центра «Космонавтика и авиация» и вместе с другими предоставленными РКС экспонатами будет яркой иллюстрацией истории советских и российских технологий космической связи. Посетители Центра получили уникальную возможность прикоснуться к истории побед и достижений России в космосе и увидеть своими глазами, как выглядела первая побывавшая в космосе аппаратура", — отмечается в сообщении.
Над разработкой радиостанции для первого спутника под руководством конструктора Михаила Борисенко работал коллектив талантливых специалистов в составе Вячеслава Лаппо, Константина Грингауза, Абрама Зиньковского и других.
Радиостанция Д-200 состояла из двух радиопередатчиков и коммутирующего устройства. Из нескольких вариантов схемы и конструкции передатчиков был выбран наиболее компактный и экономичный вариант массой 3,5 кг (оба передатчика), который был передан в производство в марте-апреле 1957 года. Передатчики работали на частотах радиолюбительских диапазонов 20 и 40 МГц, выходная мощность каждого составила 1 Вт.
Передатчики излучали сигналы в виде телеграфных посылок длительностью 0,2-0,3 секунды, при этом один из передатчиков работал во время пауз другого. Изменение частоты посылок и пауз между ними характеризовало температуру и давление внутри контейнера спутника. При приеме телеграфные сигналы на слух создавали всем известные позывные первого ИСЗ «бип-бип», которые принимались во всем мире.
Для слежения за сигналами первых ИСЗ на территории страны была создана сеть пунктов слежения. На основе этих пунктов в дальнейшем при решающем вкладе НИИ-885 был образован наземный командно-измерительный комплекс для управления всеми отечественными космическими аппаратами.
В День космонавтики в Центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ открылась масштабная экспозиция, посвященная истории освоения космоса СССР и Россией. Более полувека прошло со дня запуска первого ИСЗ, полета Юрия Гагарина. Великие конструкторы и организаторы промышленности Сергей Королев и его соратники проложили путь человечеству в новое измерение. Их достижения, представленные на ВДНХ, дополняют уникальные приборы для спутников дистанционного зондирования Земли, системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ, а также микроэлектронные компоненты отечественного производства, которые используются в современных российских космических аппаратах.
РИА Новости: последние новости
"Выстрел в ногу". Экс-глава МИД Украины оценил разрыв отношений с Россией В ЕР выступили против индексации пенсий руководству Камчатского края Трамп поручил изучить целесообразность Транстихоокеанского партнерства
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии208
Названы возможные цели для удара США по Сирии470
Суд изменил приговор Улюкаеву226
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники303
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии71
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение