В Пуэрто-Рико упавшее дерево оставило без света почти 900 тысяч человек

Почти четверть населения Пуэрто-Рико лишилось света в своих домах из-за одного единственного дерева, которое упало на линию электропередачи. По данным энергетиков, обрыв проводов вызвал проблемы в деятельности международного аэропорта и местного легкого метро, а в общей сложности — примерно в 840 тысячах домов и предприятий. "Мы продолжим работу по восстановлению электроснабжения для почти 840 тысяч клиентов", — приводит РИА Новости сообщение местных энергетиков, которые назвали причиной масштабного ЧП падение дерева на провода. Всего в латиноамериканском государстве проживает около 3,6 миллиона человек.