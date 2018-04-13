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В Пуэрто-Рико упавшее дерево оставило без света почти 900 тысяч человек
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В Пуэрто-Рико упавшее дерево оставило без света почти 900 тысяч человек 

Российская Газета 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Почти четверть населения Пуэрто-Рико лишилось света в своих домах из-за одного единственного дерева, которое упало на линию электропередачи. По данным энергетиков, обрыв проводов вызвал проблемы в деятельности международного аэропорта и местного легкого метро, а в общей сложности — примерно в 840 тысячах домов и предприятий.
"Мы продолжим работу по восстановлению электроснабжения для почти 840 тысяч клиентов", — приводит РИА Новости сообщение местных энергетиков, которые назвали причиной масштабного ЧП падение дерева на провода.
Всего в латиноамериканском государстве проживает около 3,6 миллиона человек.
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