Агент по прозвищу Сфера: за что расстреляли советского инженера

Адольф Толкачев за годы свой шпионской деятельности сумел передать США множество секретных советских разработок. Что заставило простого советского инженера, пусть и высокооплачиваемого, стать американским шпионом?

Путь к предательству

Адольф Георгиевич Толкачев родился 6 января 1927 года в казахском городе Актюбинск. В 1929 году семья переехала в Москву . В 1948-м Толкачев поступил в Харьковский политехнический институт и после его окончания в 1954 году получил распределение в Научно-исследовательский институт радиостроения при Министерстве радиопромышленности СССР.

Институт, где трудился Толкачев, занимался разработками в области радиолокации и авиации, одним словом, работал на оборонку. Много лет инженер жил, как все советские граждане, правда, по роду своей деятельности имел доступ к важной и секретной документации и получал довольно высокую по тем временам зарплату — 350 рублей в месяц.

Родители жены Адольфа в 30-е годы были репрессированы. Возможно, это стало одной из причин того, что Толкачев стал противником советского строя.

Агент по прозвищу «Сфера»

Начиная с сентября 1978 года, Толкачев неоднократно пытался установить контакт со спецслужбами США и предложить им свои услуги в качестве агента.

Семья Толкачевых жила в высотном доме рядом с посольством Соединенных Штатов. Свою первую записку с предложением о сотрудничестве Адольф оставил под стеклоочистителем автомобиля одного из американских дипломатов. Но в ЦРУ к анонимному посланию отнеслись скептически. Американская разведка даже допускала мысль, что это мог быть подлог со стороны КГБ.

Второе оставленное письмо содержало незначительные сведения, касавшиеся советской радарной системы. По стечению обстоятельств как раз в это время Пентагон выразил заинтересованность в любой информации о советской радиотехнике. Руководство ЦРУ дало добро на контакт с Толкачевым.

1 января 1979 года у Толкачева произошла первая встреча с резидентом ЦРУ в Москве. На вопрос, какова его мотивация, мужчина ответил, что является «диссидентом в сердце» и хочет помогать врагам СССР. Он подчеркнул, что вознаграждение для него не главное. [С-BLOCK]

Ему присвоили позывной «Сфера». Адольф Толкачев действительно оказался очень ценным агентом. За шесть лет он смог передать американцам 54 совершенно секретных разработки, в том числе новейшую электронную систему управления самолетов МиГ и приборы для обхода радиолокационных станций. Секретные материалы он выносил из лаборатории и фотографировал на 35-миллиметровую пленку фотоаппаратом Pentax, прикрепленным к стулу у него в квартире. Благодаря соседству с посольством он мог встречаться с резидентом во время обычных прогулок. Помимо денег его кураторы доставляли ему редкие книги, импортные лекарства и бритвенные лезвия, а также кассеты с записями рок-н-ролла для его сына-подростка.

Насчет неважности вознаграждения Адольф Георгиевич, конечно, поскромничал. За весь период своей шпионской деятельности он получил от американского правительства в общей сложности 789 500 рублей — такую сумму среднестатистический советский гражданин не смог бы заработать за всю жизнь. Кроме того, на специальном счету за рубежом лежали около двух миллионов долларов. Но это была капля в море по сравнению с теми миллиардами, которые могла принести его деятельность США.

Несмотря на обладание большими деньгами, Толкачев не мог открыто ими пользоваться — это привлекло бы к нему излишнее внимание. Он приобрел лишь загородную дачу и автомобиль ВАЗ-2101.

Смерть шпиона

Вероятно, благодаря предельной осторожности его еще долго не раскрыли бы. На этот счет есть сразу две версии. В 1985 году куратора Толкачева Эдварда Ли Ховарда с треском уволили из ЦРУ за хищения казенного имущества и пристрастие к наркотикам. Будучи озлобленным на прежнее руководство, Ховард решил перейти на советскую сторону. В результате он выдал КГБ всех известных ему агентов, в том числе и Толкачева. Хотя есть и другие сведения: информацию о Толкачеве советским органам госбезопасности передал офицер ЦРУ Олдрич Эймс, завербованный советскими спецслужбами в апреле 1985 года.

Так или иначе, а 9 июня 1985 года Толкачева арестовали, 13-го был арестован и его связной Пол Строумбах.

Во время следствия Адольф Толкачев чистосердечно признался в своих деяниях и попросил не выносить ему смертный приговор. Однако Верховный суд СССР признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 64 часть «а» Уголовного кодекса РСФСР, и приговорил к высшей мере наказания. 24 сентября 1986 года самого знаменитого в Советском Союзе американского шпиона расстреляли.