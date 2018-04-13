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Банк «Солидарность» рассказал о новых стандартах и технологиях
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Банк «Солидарность» рассказал о новых стандартах и технологиях 

Волга Ньюс 44 минуты назад
Фото: Волга Ньюс
Глава региона заметил, что у «Солидарности» имеется серьезный потенциал для развития, и Самарская область заинтересована во взаимовыгодном партнерстве. В свою очередь Вадим Кумин выразил надежду, что в самое ближайшее время банк сможет стать реальной опорой для ряда программ, которые намечает для себя областное правительство.
"Солидарность" была одним из первых банков, зарегистрированных в «Новой России», — рассказал после встречи с главой региона Вадим Кумин. Сегодня мы гордимся тем, что за четверть века банк ни разу не прерывал свою деятельность. Напомним, что в конце 2015 г. для самарского банка после неудавшегося эксперимента по санации финансовой группой «Лайф» были выбраны действующие инвесторы — АО «Зарубежэнергопроект» и ивановский "Кранбанк". Новыми бенефициарами была проведена значительная работа, результатом которой стало то, что в ноябре 2017 г. ЦБ РФ в лице совета директоров единогласно утвердил стратегию развития банка «Солидарность» до 2025 года.
По словам руководства банка, восьмилетний период финансового оздоровления предусматривает географическое расширение его интересов и качественно новую составляющую деятельности. Она коснется внедрения современных технологий и инновационных финансовых продуктов.
"Было принято решение, что банк будет присутствовать в регионах, которые наиболее активно сотрудничают со странами юго-восточной Азии, — продолжает Вадим Кумин. — Сегодня уже работают филиалы в Иркутске, Москве и Санкт-Петербурге, и до конца года мы откроем филиалы в Екатеринбурге, Хабаровске, Благовещенске и Владивостоке — там, где сконцентрированы центры сотрудничества наших народов".
В период расширения финансовых санкций и проблем с Западом это очень важный и своевременный шаг. Для развития второго направления деятельности банк получил новые финансовые возможности, которые позволили предусмотреть значительные инвестиции в современные технологии. «Мы намерены предложить жителям Самарской области удобные финансовые продукты, которые значительно расширят спектр услуг как для наших физических, так и для юридических партнеров. Банк уже осенью этого года предоставит возможность своим клиентам выбирать между платежными системами Visa, МИР и Union Pay», — отмечает Вадим Кумин.
"Солидарность" сегодня инвестирует в технологическую инфраструктуру: современную автоматизированную банковскую систему и цифровизацию своих продуктов, — говорит председатель правления банка Василий Белов. — Мы проинвестировали в новый программно-аппаратный комплекс порядка 150 млн рублей. Процесс его внедрения и настройки должен завершиться осенью этого года — к началу нового делового сезона. Это позволит нам сформировать конкурентоспособное предложение и закрепить свое присутствие в регионе".
Что же касается нынешних показателей, то увеличив в конце года уставной капитал до 14,2 млрд руб., банк «Солидарность» поднялся на 66-ю строчку в российском рейтинге банков. По объему активов на 1 января 2018 года самарская финансовая организация занимает в федеральном рейтинге 130 место. «Такой капитал обеспечивает нам выполнение всех нормативов с большим запасом, — считает Василий Белов. — „Солидарность“ исторически была ключевым игроком на банковском рынке Самарской области, и если сегодня посмотреть на региональные рейтинги, то мы уверенно занимаем лидирующие места в первой пятерке из 12 действующих кредитных организаций региона».
По словам Белова, «Солидарность» обслуживает около 3 тыс. клиентов — юридических лиц, кредитный портфель банка в этом секторе составляет около 5 млрд рублей. В основном был сформирован кредитами, выданными самарским предприятиям.
"Солидарность" обслуживает порядка 200 тыс. розничных клиентов, объем вкладов населения на сегодняшний день составляет 11 млрд 120 млн рублей. За первый квартал 2018 г. «Солидарность» приросла на 1 млрд 140 млн, опять же в основном за счет клиентов Самарской области.
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