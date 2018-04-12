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Православные отмечают Светлую седмицу
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Православные отмечают Светлую седмицу 

Мир24 1 час назад
В эти дни есть традиция: на неделю профессиональные звонари «берут отпуск» и пускают на колокольни всех желающих. Корреспондент телеканала «МИР 24» Родион Ковалев пообщался с верующими на высоте птичьего полета.
В Санкт-Петербурге желающих почувствовать себя звонарем много. В храме огромная очередь, поэтому прихожан пускают по десять человек. По узкой винтовой лестнице нужно подняться на высоту в тридцать метров — это как забраться на крышу пятиэтажного дома. Но расстояние никого не пугает, а желание прикоснуться к звонарному искусству так велико, что люди забывают о правилах.
«Вчера у нас женщина одна пробралась без благословления. Когда все закончилось, немножко пожурил ее, а так все нормально», — рассказал звонарь Константин Майоров.
Звонарь Константин отдает инструменты с неохотой. Колокола от неопытных ударов могут лишиться «голоса», поэтому проводит краткий инструктаж. В сам процесс он не вмешивается. Говорит, что дирижером в этом колокольном оркестре всегда выступают высшие силы.
«Ощущение пасхальной радости оно необыкновенное. Поднимешься на колокольню, позвонишь, и душа успокаивается, наполняется такой небесной радостью, что словами не передать», — поделилась своими впечатлениями прихожанка Нина Ермакова.
Подниматься на звонницу верующим разрешили еще в 18 веке. Но только в первую неделю после Пасхи. Таким образом, звонарям дали отдохнуть от работы и отметить светлый праздник со всеми.
Позвонить в колокола любой желающий сможет до 14 апреля, когда к вечерней службе их снова спрячут от горожан. Вплоть до следующей Пасхи музыкальные инструменты вернуться обратно — в руки к профессиональным звонарям.
В воскресенье, сразу после Пасхи, православные христиане отмечают другой праздник — Антипасху. На Руси в этот день молодежь встречалась на улице и шла большой компанией на природу. Девушки надевали красивые сарафаны, юноши лучшие рубахи. Хозяйки вновь пекли куличи и красили яйца. Устраивались шумные гуляния с играми и песнями.
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