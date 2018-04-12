Программируемые кварталы: как молодые архитекторы видят столичные Черемушки

МОСКВА , 12 апр — РИА Недвижимость. Лауреатов конкурса в рамках всероссийского фестиваля молодых архитекторов «Перспектива» на лучшую архитектурно-градостроительную концепцию реновации жилищного фонда в Москве на примере квартала 20–21 района Черемушки объявили в четверг в Москве.

Ранее тема была предложена Москомархитектурой.

Первое место конкурса занял авторский коллектив Даниил Назаров и Татьяна Таратута, на втором месте — Игорь и Елена Каширины. На третьем месте конкурса оказался авторский коллектив Сорокина Екатерина и Захватова Дарья.

Основной идеей градостроительной концепции авторского коллектива Татьяны Таратуты и Даниила Назарова — так называемые программируемые кварталы.

"В данном проекте программируемость — это, в первую очередь, адаптивность внутреннего пространства стилобатов под необходимые общественные функции: кафе, дошкольное учреждение, парковка и так далее", — рассказали авторы.

По их мнению, пространство должно дополниться функциями, необходимыми жителям квартала.

Архитекторы Елена и Игорь Каширины считают, что, основываясь на существующей застройке и зеленом каркасе, необходимо создать новые осмысленные пространства: улицы, переулки, бульвары, дворы, площадь.

"По проекту вдоль района проходит зеленый путь — бульвар. Это главная ось, на ней расположены все школы и большая часть детских садов, к ней примыкает новый стадион и бизнес-центр", — отметил Каширин. Согласно его идеям, в районе необходимо создать две новые улицы, а пространство между ними заполнить жилыми кварталами, разделенными между собой переулками.

Как заявил в четверг на церемонии закрытия фестиваля главный архитектор столицы Сергей Кузнецов , идеи финалистов конкурса в рамках Всероссийского фестиваля молодых архитекторов «Перспектива» могут быть использованы при реализации программы реновации жилого фонда в Москве.

По его словам, молодые архитекторы демонстрируют впечатляющие результаты.

Фестиваль молодых архитекторов «Перспектива» проходит с 5 по 12 апреля в Центральном Доме архитектора.