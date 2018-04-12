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Современные технологии промышленности обсудили на Всероссийском съезде травматологов-ортопедов
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Современные технологии промышленности обсудили на Всероссийском съезде травматологов-ортопедов 

Министерство промышленности и торговли РФ 28 минут назад
Фото: Министерство промышленности и торговли РФ
Свои разработки на круглом столе, организованном Минпромторгом России, представили ведущие российские производители.
В Санкт-Петербурге 11 апреля состоялось открытие XI Всероссийского съезда травматологов-ортопедов, в мероприятии принимают участие более 3 000 специалистов со всех уголков России, съезд традиционно проводится один раз в 4 года и является крайне значимым и самым масштабным событием для профессионального сообщества. Приветственный адрес участникам съезда направила заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Гульназ Кадырова:
«Современное развитие медицины невозможно без тесного союза между врачами, инженерами и промышленностью — достижения последних лет позволяют сегодня проводить высокоточное диагностирование и обеспечивать наиболее эффективные методы лечения. Участие в съезде несёт обоюдную выгоду как для представителей врачебного сообщества, так и для производителей медицинских изделий и оборудования».
Съезд сопровождается выставкой медицинских изделий, где в рамках выставочной экспозиции под эгидой Минпромторга России свою продукцию представили более двадцати отечественных производителей продукции для травматологии, ортопедии и реабилитации. Экспозиция вызвала большой интерес участников съезда.
Подробнее о своих разработках представители компаний рассказали на круглом столе на тему «Современные технологии промышленности для травматологии, ортопедии и реабилитации», организованным Минпромторгом России. Вопросами для обсуждения участников круглого стола стали актуальные направления развития реабилитационной промышленности, система государственной поддержки отрасли, новейшие технологии и материалы, применяемые при производстве протезов и имплантов, решения для травматологии и ортопедии в области диагностики и информационных технологий, новые подходы в реабилитации. Модератором сессии выступил Директор Департамента развития промышленности социально-значимых товаров Минпромторга России Дмитрий Колобов. Во время работы круглого стола состоялся конструктивный диалог производителей медицинских изделий и реабилитационной продукции с представителями профильного Департамента Минпромторга России, в которой представители промышленности определили одним из приоритетов государственной поддержки — выход на зарубежные рынки и развитие экспортного потенциала.
Справочно: XI Всероссийский съезд травматологов-ортопедов проводится в Санкт-Петербурге с 11 по 13 апреля. В рамках съезда состоялись секционнные заседания по шести тематическим направлениям, ряд симпозиумов, круглых столов и мастер-классов.
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