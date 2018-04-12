Многофункциональный комплекс «ГЭС‑2» введут в эксплуатацию в Москве к 2020 году

Реконструкцию многофункционального комплекса «ГЭС-2» в центре Москвы планируется завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

ГЭС-2 — выведенная из эксплуатации электростанция, объект культурного наследия регионального значения. Инвестор ведет реконструкцию здания под арт-центр.

«Разрешение на строительство, выданное Мосгорнаследием, предполагает работы по сохранению объекта культурного наследия. Срок действия разрешения — до июля 2020 года», — сказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко

По данным пресс-службы, в настоящее время ведутся работы по устройству фундаментной плиты, монолитных конструкций подземной части (паркинга), а также усиление существующих и монтаж новых металлоконструкций в реконструируемых корпусах.

Общая площадь объекта — 38,8 тысяч квадратных метров, в комплексе будет четыре наземных и два подземных этажа. В обновленном здании разместится арт-центр с выставочными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и аудиторией на 350 мест.

«По поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности объектов культурного наследия. С начала строительства совместно с выездными лабораториями Центра экспертиз («ЦЭИИС») на объекте проведено восемь проверок. По их итогам выявлено 17 нарушений, на участников строительства наложены штрафные санкции», — отметил Антосенко.