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Многофункциональный комплекс «ГЭС‑2» введут в эксплуатацию в Москве к 2020 году
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Многофункциональный комплекс «ГЭС‑2» введут в эксплуатацию в Москве к 2020 году 

РИАМО 32 минуты назад
Реконструкцию многофункционального комплекса «ГЭС-2» в центре Москвы планируется завершить в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.
ГЭС-2 — выведенная из эксплуатации электростанция, объект культурного наследия регионального значения. Инвестор ведет реконструкцию здания под арт-центр.
«Разрешение на строительство, выданное Мосгорнаследием, предполагает работы по сохранению объекта культурного наследия. Срок действия разрешения — до июля 2020 года», — сказал председатель комитета государственного строительного надзора города Москвы Олег Антосенко.
По данным пресс-службы, в настоящее время ведутся работы по устройству фундаментной плиты, монолитных конструкций подземной части (паркинга), а также усиление существующих и монтаж новых металлоконструкций в реконструируемых корпусах.
Общая площадь объекта — 38,8 тысяч квадратных метров, в комплексе будет четыре наземных и два подземных этажа. В обновленном здании разместится арт-центр с выставочными залами, библиотекой, книжным магазином, кафе и аудиторией на 350 мест.
«По поручению мэра Москвы Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности объектов культурного наследия. С начала строительства совместно с выездными лабораториями Центра экспертиз («ЦЭИИС») на объекте проведено восемь проверок. По их итогам выявлено 17 нарушений, на участников строительства наложены штрафные санкции», — отметил Антосенко.
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