Партию санкционных украинских сыров более чем в 15 кг уничтожили в Москве

Свыше 15 килограммов сыров, произведенных на Украине , уничтожили на территории одного из центров оптово-розничной торговли на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве , Московской и Тульской областям. «На территории одного из центров оптово-розничной торговли на севере столицы была выявлена запрещенная к ввозу в РФ молочная продукция — сыры производства Украины общим весом более 15 килограммов. Продукция была изъята из оборота и уничтожена механическим способом на технической площадке центра», — говорится в сообщении. С начала 2018 года управлением выявлено и уничтожено свыше 14 тонн молочной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации. США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.