Ещё
Партию санкционных украинских сыров более чем в 15 кг уничтожили в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Партию санкционных украинских сыров более чем в 15 кг уничтожили в Москве 

РИАМО 46 минут назад
Фото: РИАМО
Свыше 15 килограммов сыров, произведенных на Украине, уничтожили на территории одного из центров оптово-розничной торговли на севере столицы, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.
«На территории одного из центров оптово-розничной торговли на севере столицы была выявлена запрещенная к ввозу в РФ молочная продукция — сыры производства Украины общим весом более 15 килограммов. Продукция была изъята из оборота и уничтожена механическим способом на технической площадке центра», — говорится в сообщении.
С начала 2018 года управлением выявлено и уничтожено свыше 14 тонн молочной продукции, запрещенной к ввозу на территорию Российской Федерации.
США и ряд других стран ввели санкции в отношении России в 2014 году. В том же году президент России Владимир Путин издал указ о запрете ввоза некоторых видов продукции на основании закона о специальных экономических мерах, который позволяет реагировать на недружественные действия иностранных государств.
РИАМО: последние новости
В Красногорске обсудили проект создания городского парка в Опалихе Медведев назвал ситуацию в экономике России «абсолютно стабильной» В Москве в 2017 году проверили более 190 аптек в целях борьбы с наркоманией
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США положили глаз на Северный морской путь280
«Паника началась»: как Трамп испортил все праздники260
Суд изменил приговор Улюкаеву198
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии190
Италия вслед за Германией дала ответ по Сирии58
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение