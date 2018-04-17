В Петербурге пройдет рок-фестиваль «Окна Открой— 2018»

Петербурге пройдет17-й Ежегодный Международный Петербургский рок — фестиваль «Окна Открой». Он состоится 27 мая на стадионе « ЛЭМЗ » (Петергофское шоссе, 72) в рамках празднования Дня Города.

В Гала-концерте традиционно примут участие легендарные и популярные рок-группы — «Ария», «Пилот», «25/17», Глеб Самойлов и «Matrixx» «Калинов Мост», «Северный Флот», «Бригадный подряд», «Разные Люди», «Ангел НеБес» и многие другие. Зрителей ждут десять часов самой настоящей и живой музыки нон-стоп, а также интерактивные перформансы, выставки, игры, состязания и конкурсы.

«Окна Открой» — это масштабный молодежный праздник, крупнейший open-air Северо-Запада, значительное событие в культурной жизни Санкт-Петербурга! Существенное отличие «Окон» от столичных фестивалей — отсутствие пафоса. Одной из своих основных задач организаторы считают поддержку молодых групп, создание в городе наиболее плодотворной атмосферы для развития независимого рок-движения.

Именитое Жюри фестиваля ни в чем не ограничивает исполнителей — никаких стилистических, географических или возрастных рамок, в Гала-концерте может принять участие любая группа, которая в честной борьбе преодолеет все отборочные этапы. Именно на них в свое время впервые объявлялись имена ныне известных всем коллективов: «Король и Шут», «Сплин», «Animal Джаz», «Торба-на-Круче», «Billi’s Band», «Психея», «П. Т. В. П», «Ангел НеБес», «Площадь Восстания», «IOWA» и многих-многих других.

Билеты во всех кассах города и на сайте ALLOSHOW.RU Детям до 7 лет включительно вход свободный.

Сайт фестиваля: www.rock-festival.ru