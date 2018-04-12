Королевская осанка серебряного возраста

Более 75 тысяч горожан подали заявки на участие в проекте «Московское долголетие». Об этом 12 апреля сообщили в столичном Департаменте труда и социальной защиты населения.

Участники пилотного проекта правительства Москвы — люди разных профессий. Среди них врачи, инженеры, музыканты, спортсмены. Накануне члены Союза журналистов Москвы встретились с представителями столичного Департамента труда и социальной защиты населения и Общественного совета по реализации проекта.

— Москва — грандиозный город и отличная стартовая площадка для масштабных проектов, — считает заместитель председателя Общественной палаты Москвы Арина Шарапова . — «Московское долголетие» — замечательный интересный проект, который, я надеюсь, появится и в регионах.

По словам Шараповой, очень важно, что власти города, заботясь о старшем поколении москвичей, создают дополнительные возможности для занятости пенсионеров, вовлекая их в активную общественную жизнь.

— Проект по активному долголетию, — уверена первый секретарь Союза журналистов Москвы Людмила Щербина , — будет способствовать тому, чтобы наши москвичи были самыми счастливыми.

Связь поколений

Одно из важных предложений, которое внесли члены Союза журналистов Москвы, касалось обмена опытом.

— Человек, выходя на пенсию, все равно хочет чувствовать себя востребованным, — говорит журналист Ольга Бужинская.

По ее мнению, нужно дать пенсионерам возможность самореализоваться. Отчасти это уже осуществлено в проекте. Например, пенсионеры приходят на занятия в школы и колледжи. Там они сами получают знания и делятся своим огромным жизненным опытом с молодежью.

Новая профессия

Один из вопросов, волновавших ветеранов журналистики, — возможность получения дополнительного образования. Пенсии с этого года повысились, но многие люди старшего возраста хотят и могут подрабатывать.

— Мы это предусмотрели в проекте «Серебряный университет», — пояснили представители Департамента труда и социальной защиты населения. — Во время обучения можно освоить несколько рабочих специальностей: «Рабочий зеленого хозяйства», «Изготовитель игровых кукол», «Няня», «Кладовщик», «Столяр», «Кассир билетный».

Обучение в университете бесплатное, как и весь проект «Московское долголетие». Члены Союза журналистов Москвы также предложили создать специальное печатное издание, на страницах которого освещались бы события пилотного проекта. Авторами статей как раз выступят ветераны журналистики.

Активное лето

В пилотном проекте принимает участие и столичный Департамент образования. Занятия проходят в школах и колледжах, где профессиональные педагоги обучают людей старшего поколения английскому языку, компьютерной грамотности, рукоделию. В летний период многие образовательные учреждения уйдут на каникулы, но, заверили в Департаменте труда и социальной защиты населения, занятия в рамках проекта не прекратятся.

Будьте здоровы

Образовательные занятия в рамках проекта проводят и профессиональные врачи столичных поликлиник и больниц.

— Они рассказывают, как правильно питаться, ухаживать за собой, какие продукты выбирать, — рассказал руководитель Управления развития социальных коммуникаций и активного долголетия Андрей Пентюхов

Красота в любом возрасте

Залог долголетия — не только в постоянной активности, но и в том, как себя ощущает человек. Уже не первый год в столице проходит конкурс «Московская супербабушка», открыт одноименный клуб.

— Мы учим пенсионерок королевской осанке, ходить по подиуму, — рассказала дизайнер головных уборов, член Общественного совета по реализации проекта «Московское долголетие» Светлана Кварта.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ольга Грачева , первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы:

— Проект идет уверенными шагами вперед. Москвичи старшего возраста активно записываются в кружки и секции. Мы постоянно мониторим качество оказания услуг. В проекте участвуют большинство московских школ, библиотек, парков, культурных центров, спортивных учреждений. Всех нас объединяет задача — улучшить качество жизни наших пенсионеров. Мы ставим перед собой цель дать возможность людям самореализоваться в тот период, когда у них появилось много свободного времени. Им хочется быть активными, находиться в кругу друзей и единомышленников. В проекте задействованы все административные округа Москвы. Чтобы стать участником, необходимо обратиться в любой территориальный центр социального обслуживания по месту жительства, заполнить анкету-заявку, в которой нужно выбрать активности, и отдать документ ответственному за это направление сотруднику.