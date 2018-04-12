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Корреспонденты «РГ» выяснили, где сейчас можно оформить tax free
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Корреспонденты «РГ» выяснили, где сейчас можно оформить tax free 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Петербурге в систему возврата НДС вошли 15 магазинов (именно столько в заявке минпромторга). Это самые дорогие магазины города с брендовой одеждой, парфюмерией, украшениями и техникой.
Единственный магазин, который начал работу с tax free, это торговый центр на Большой Конюшенной, 21-23. Именно здесь до вчерашнего дня были оформлены 30 чеков tax free.
"Мы подготовили специальную зону для работы с иностранными клиентами, оформляющими tax free, и провели обучение сотрудников", — сообщили «РГ» в пресс-службе торгового центра.
В остальных магазинах о tax free ничего не напоминает: на дверях нет даже табличек.
Представитель таможки Марина Кузьмина сообщила «РГ», что в ближайшее время оформить возврат средств можно будет только в Пулково.
Но сами таможенники деньги туристам не возвращают. Этим занимается оператор, но его, по сведениям «РГ», еще не выбрали. Поэтому вернуть НДС за покупки в Петербурге пока нельзя.
В международном секторе аэропорта Сочи установлены две круглосуточные стойки tax free. Как рассказали в управлении ФНС РФ по Краснодарскому краю, иностранцы могут рассчитывать на компенсацию покупки до 18 процентов за вычетом комиссии оператора tax free.
Чтобы иностранец знал, куда обратиться, уже на входе в международный терминал Сочи размещены указатели. Не заметить их трудно.
Для туристов разработана специальная памятка, в списке не попадающие на возмещение покупки алкогольная продукция, сигареты, лекарственные препараты и пр. Правда, памятка почему-то на русском языке.
Как удалось выяснить, в Сочи по системе tax free работают два магазина одежды и аксессуаров одного известного бренда. Базируются торговые точки в морском порту города и в Красной Поляне.
— Возврат НДС возможен как наличным, так и безналичным расчетом. Для последнего уже 13 апреля установим специальные контейнеры, куда турист сможет самостоятельно опускать соответствующие чеки, — рассказывает исполняющий обязанности начальника таможенного поста «Аэропорт Сочи» Алексей Быков.
На возврат могут рассчитывать граждане государств, не входящих в ЕАЭС. К июню tax free заработает во всех городах ЧМ по футболу. А к концу года новую систему должны запустить по всей стране.
В тему
Tax free заработал а и в единственном в России международном автомобильном пункте пропуска — МАПП Мамоново-2 (Гжехотки) в Калининградской области. Он находится на российско-польской границе. Только через него иностранцы могут вывезти автотранспортом товары, приобретенные в РФ. И получить компенсацию НДС.
Региональные власти всерьез рассчитывают за счет нововведения привлечь покупателей из Польши. В планах строительство рядом с польской границей торгового центра, работающего с документами tax free.
Подготовила Светлана Песоцкая
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